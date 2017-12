Rennbahn-Sanierung geht voran

Kinzigbrücke wieder frei Baden-Baden (red) - Im Zusammenhang mit der Sanierung der B500-Überführung Kinzigstraße in Baden-Baden kann die Brücke nun wieder befahren werden. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag mit. Es werden aber noch Restarbeiten ausgeführt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Im Zusammenhang mit der Sanierung der B500-Überführung Kinzigstraße in Baden-Baden kann die Brücke nun wieder befahren werden. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag mit. Es werden aber noch Restarbeiten ausgeführt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr