Musik für Herz und Beine

Die Rolle des Eisbrechers kam deshalb Polly Paulin aus Stuttgart zu. Die Künstlerin sang und spielte Gitarre, begleitet wurde sie von Adrian Kunkel am Schlagzeug und Joachim Fritz am Keyboard. Ihre Popsongs wie "Dance" oder "Hello and than goodbye" hat sie selbst geschrieben und mit viel Energie dem Rastatter Publikum zu Gehör gebracht. "Ich hoffe, Euch ist inzwischen warm geworden", rief Polly den Zuhörern kurz vor dem Ende ihres Auftritts zu, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und bei vielen war der Funke übergesprungen, einige der Zuhörer tanzten und klatschten mit, weil Polly es immer wieder verstand, ihre Fans dazu zu animieren. Sie steht seit elf Jahren auf der Bühne und dürfte zum Favoritenkreis für das Finale am kommenden Freitag gehören. Auf den Musik-Contest aufmerksam geworden war sie durch die Hinweise in einschlägigen Internetportalen wie www.backstagepro.de, erklärte sie gegenüber dem BT.

Ebenfalls nur eigene Songs präsentierte die zweite und letzte Band des Abends, "Sonni Fäsh" aus Freudental bei Bietigheim-Bissingen. Sänger Felix Scheuber, Daniel Melchior an der Gitarre, Peter Volz am Bass, Daniel Weiß am Keyboard und Schlagzeuger Gabriel Illert heizten dem Publikum mit Songs, die "Herz und Beine ansprechen" (Eigenwerbung) ebenfalls richtig ein. Titel in deutscher Sprache wie "Suchtpotenzial", "Hey Madame" oder "Gib mir Deine Hand" kamen sehr gut an.

Wie Polly Paulin wurden die Künstler mit begeistertem Applaus vom Publikum verabschiedet, sie machten sich noch in der Nacht auf den Heimweg ins Schwäbische. Aufgabe der Jury ist es jetzt, in den kommenden Tagen die Teilnehmer für das Finale am kommenden Freitag zu bestimmen. Dabei müssen die Experten auch die im Internet abgegebenen Stimmen berücksichtigen.