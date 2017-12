Weihnachtsgeschichte auf Riederisch Von Stephan Friedrich Rastatt - Mehrere hundert Besucher verfolgten am Samstag bei bestem Weihnachtsmarktwetter das lebendige Krippenspiel der Plittersdorfer Hobbybauern auf dem Festplatz am Niedersand. Eingebunden waren die drei Aufführungen in den Weihnachtszauber. Geboten wurden neben handgefertigten Plätzchen unter anderem Honig, ausgewählte Liköre und eine große Auswahl an Weihnachtsschmuck. Schnell hatten die tierischen Darsteller, ein Ochse, ein Esel, zwei Schafe und zwei Ziegen, die Herzen der jüngsten Besucher erobert. Ließen sie sich doch vor und nach den Aufführungen gerne von den zahlreichen Kinderhänden streicheln. Bei ihren Auftritten wurden die Tiere ebenso wie die rund ein Dutzend Akteure auf der Bühne von den Besuchern mit viel Applaus bedacht. Gespielt wurde die traditionelle Weihnachtsgeschichte. Allerdings bekam diese in Plittersdorf einen eigenen Akzent. Denn Josef und seine hochschwangere Frau fragten auf bestem Riederisch nach einem freien Platz in der Herberge. Doch die beiden hatten einfach keinen Erfolg. Also blieb nur der Stall, um zu übernachten und das Jesuskind auf die Welt zu bringen. In Plittersdorf war dieser aus Heuballen liebevoll aufgebaut und mit einem leuchtenden Stern dekoriert. Nicht fehlen durfte auch ein weißer Engel, der ebenso wie die Hirten das Bühnenbild abrundete. Musikalisch begleiteten drei Sänger der Hobbybauern das Krippenspiel unter anderem mit den bekannten und mehrstimmig vorgetragenen Weihnachtsliedern "Kommet ihr Hirten", "Zu Bethlehem geboren" und "O du fröhliche". Begonnen hatte die vierte Auflage des Weihnachtszaubers bereits am Nachmittag. Der Kindergarten St. Raphael trat ebenso auf wie das Jugendorchester des Musikvereins Plittersdorf. "Es ist eine tolle Veranstaltung, die das Weihnachtsprogramm hier im Dorf sehr bereichert", freuten sich viele Plittersdorfer wie Heinz Obert. Gemeinsam mit seiner Enkeltochter war er gekommen und schaute sich das Krippenspiel auch gerne ein zweites Mal an. Zwischendurch lohnte ein kleiner Bummel zwischen den Ständen. Unter anderem warteten selbst gemachter Honig, der vor Ort auch gleich probiert werden durfte, hausgemachte Liköre, wärmende Mützen und Schals und eine große Auswahl an leckeren Weihnachtsplätzchen. Und auch wer für die weihnachtliche Dekoration des eigenen Heims noch nicht alles zusammen hat, wurde schnell fündig. Der Vorsitzende der Plittersdorfer Hobbybauern, Thomas Fritz, zog am Abend eine sehr positive Bilanz: "Das Wetter hat uns natürlich in die Karten gespielt. Da es kalt und trocken war, sind viele Besucher gekommen und wir sind vollauf zufrieden", sagte er. Im kommenden Jahr planen die Hobbybauern nun wieder ihren traditionellen Weideabtrieb. Der Weihnachtszauber soll dann 2019 eine Neuauflage erfahren.

