Festliche Klänge und herausragender Gesang

Rastatt - Mit Paukenschlägen, Violinen- und Trompetenklängen führte das Kammerorchester unter der Leitung von Peter Epple zusammen mit dem kleinen Vokalensemble St. Sebastian am Sonntagabend in der Stadtkirche St. Alexander das traditionelle Adventskonzert auf. Der erste und dritte Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach und das Violinkonzert in E-Dur begeisterten die Zuhörer mit festlichen und zugleich besinnlichen Klängen.

Die im 18. Jahrhundert uraufgeführte Komposition des Weihnachtsoratoriums besteht aus Chorälen, Arien, Chorgesang und Rezitativen - ein solistischer, instrumental begleiteter Sprechgesang. Letzteres wurde während des Adventskonzerts mehrmals mit dem Text der Heilsgeschichte gesungen und zog sich wie ein roter Faden durch das Weihnachtsoratorium. Die diversen Parts überzeugten mit ihren unterschiedlichen Klängen und berührenden Texten, gesungen vom kleinen Vocalensemble St. Sebastian unter der Leitung von Michael Diefenbacher. Das Kammerorchester klang durch seine große Violinen-Besetzung und verschiedenen Blechblasinstrumenten äußerst feierlich und stimmte die Zuhörer auf die kommenden Festtage ein - die besinnliche Atmosphäre in der Stadtkirche tat ihr Übriges. Ein besonderes Glanzlicht des Abends stellte das Violinkonzert in E-Dur dar, in dem Violinistin Katharina Rettberg als Solistin überzeugte.

Das Adventskonzert begann mit dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Mit einem imposanten Paukensolo und einem festlichen Chorgesang "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" wurde das Stück eröffnet. Nach dem klangvollen Intro folgte das erste Rezitativ, gesungen von Thomas Zimmermann (Tenor). Es handelte vom ersten Teil der Weihnachtsgeschichte, in dem Maria und Joseph nach Bethlehem gehen. Beim darauf folgenden Rezitativ überzeugte Maria Kalmbach (Alt) mit ihrer klaren Stimme. Die Solistin wurde von Katharina Rettberg auf der Violine begleitet. Sachte Oboen-Klänge machten dieses Solo zu einer besonderen musikalischen Darbietung. Nach klangvollen Chorälen und der Fortsetzung der Heilsgeschichte erklang die Arie "Großer Herr, o starker König", gesungen von Marc Hagmaier (Bass). Die begleitende Melodie der Blechblasinstrumente und Hagmaiers kräftige Stimme harmonierten mit dem feierlichen Text. Der letzte Choral des ersten Teils des Weihnachtsoratoriums überzeugte mit eindrucksvollen Paukenschlägen.

Es folgte das Violinkonzert in E-Dur, in dem Katharina Rettberg im Vordergrund stand, die von den übrigen Streichern begleitet wurde. Das Stück zeichnete sich durch drei unterschiedlich klingende Sätze aus. Während das Allegro durch eine äußerst lebhafte Melodie überzeugte, erklang das Adagio in ruhigen und melancholischen Tönen. Das zum Schluss gespielte Allegro assai endete mit einem feierlichen und lebhaften Solo von Rettberg.

Nach einem langanhaltenden Applaus setzte das Kammerorchester zum dritten Teil des Weihnachtsoratoriums an, der von der Anbetung der Hirten erzählt. Mit Pauken und Violinen wurde der erste Part des Chors "Herrscher des Himmels erhöre das Lallen" feierlich eingeleitet. Die Solisten Sophie-Louise Stengel (Sopran) und Marc Hagmeier (Bass) sangen gemeinsam das Duett "Herr, Dein Mitleid, Dein Erbarmen". Der Kontrast der beiden Stimmlagen machte das Stück zu einem besonderen Glanzlicht. Die in diesem Part gesungenen Choräle erklangen sowohl in besinnlichen als auch in kräftigen Tönen. Am Ende des dritten Teils des Oratoriums wurde der erste Chor-Part noch einmal aufgegriffen. Mit feierlichen Klängen endete das Weihnachtsoratorium.

Als Schlusslied sangen das kleine Vocalensemble St. Sebastian zusammen mit den Zuhörern das in der Programm-Broschüre abgedruckte Lied "Macht hoch die Tür".