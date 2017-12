Alltagshektik rückt in die Ferne

Malsch - Schon nach den ersten Takten, den ersten gesungenen Worten des Chors wussten die Konzertbesucher: Da steht Großes an. Hingebungsvoll ergriffen die Musiker des Karlsruher Kammerensembles und die Sänger des Hassler-Chors Malsch gleich zu Beginn von Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" ihr Publikum.

Einer Andacht gleich erfüllte das volkstümlichste aller Bach'schen Werke den vollbesetzten Kirchenraum von St. Cyriak in Malsch. Für Kirchenfeste geschrieben, machten sie die Aufführung zur musikalischen Besinnungsstunde und krönten die letzten Tage vor dem Fest.

Das Werk beschreibt in drei Kantaten die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium aus der kirchlichen Liturgie. Die ersten drei Tage Jesu in drei Teilen und im Wechsel von Gesang-, Musik- und Textpassagen nahmen in wunderbar musikalischer Interpretation klangliche Gestalt an. Und es zeigte sich, dass diese Komposition, an dessen Aufführung selbst die prominentesten Orchester und Chöre der Welt nicht vorbeikommen, für die Malscher Aufführung wie geschaffen schien.

Im ersten Teil fand das Rezitativ des Tenors "Und es begab sich aber zu der Zeit..." von Johannes Eidloth glasklar vorgetragen, im Rezitativ und der Arie durch die Alt-Stimme von Gabriele Grund eine erste Entsprechung. In der Vielstimmigkeit des Chorals, den Sopranstimmen des Chors und dem Rezitativ und der Arie von Alexander Kölble (Bass) erlebten die Zuhörer die schmerzvolle Innigkeit der biblischen Familie.

Im zweiten Teil "Und es waren Hirten in derselben Gegend", verschmolzen der Chor, die Vokalsolisten, das Orchester und seine Solisten quasi zu einem ganzheitlichen Instrument. Er berichtet davon, wie der Evangelist und die Engel den Hirten auf dem Feld erscheinen und ihnen als erste die frohe Botschaft verkünden: "Fürchtet euch nicht." Dabei brillierten im Rezitativ Eidloths Tenor und Irene Naegelins ausdrucksstarke Sopranstimme.

Spätestens beim dritten Teil "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" lag der Vergleich mit einer Barockoper ohne szenische Darstellung nahe. Differenziert gestaltete der Chor seine Passagen, klanglich stark vom Kammerensemble untermauert. Durch die Vokalsolisten Naegelin, Grund, Eidloth und Kölble ergänzt, bildeten der Chor und das Kammerensemble einen homogenen musikalischen Verbund.

Hassler-Chor-Dirigentin Angelika Kölble hatte die Gesamtleitung des Konzerts. Sie brachte dank ihrer fundierten musikalischen Ausbildung und zahlreicher konzertanter Tätigkeiten im In- und Ausland die Aufführung zur Klangfülle. Ihrer Umsetzung gelang es, die freudige Stimmung der biblischen Geschichte erleben zu lassen und wunderbare vorweihnachtliche Stimmung in unsere kalte Zeit zu zaubern. Alle Register barocker Klangfülle wurden dabei gezogen, von der schlichten Hirtenweise bis zum strahlenden Fortissimo mit Pauken und Trompeten. Die Hektik des Alltags rückte für fast zwei Stunden in weite Ferne, während die Bedeutung des Weihnachtsfests plötzlich ganz nahe spürbar wurde. Da war es kein Wunder, dass in manchen Passagen fast der Wunsch entstand, vor Ehrfurcht aufzustehen, um auch als Zuschauer einfach dazuzugehören.

Dafür war aber nach Konzertende genug Gelegenheit. Doch zuvor brauchten Herz und Verstand einige Sekunden, um wieder in die Wirklichkeit zurück zu finden. Dann aber brach sich in der St.-Cyriak-Kirche langanhaltender Beifall seine Bahn.