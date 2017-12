Engpässe durch "hohen Zuspruch" Von Daniel Melcher Rastatt - Mitarbeiter, die "aufgrund von Personalmangel an oder über ihre Grenzen gehen" müssen, "weniger Zeit für die Patienten", "hilfsbereite, aber überforderte und gestresste Kräfte", einen ganzen Tag und eine Nacht "im Flur verbringen müssen", weil kein Platz in einem Zimmer frei war: Einige Zitate von Lesern, die in jüngerer Zeit an die BT-Redaktion schrieben, weil sie entsprechende Erfahrungen im Klinikum Mittelbaden Rastatt machten. Und eine Frage: Geht das Ziel, wirtschaftlich die schwarze Null zu erreichen, zulasten der Patientenversorgung und Leistungskompetenz? Dr. Andreas Eichenauer, Leiter Medizin und Pflege am Klinikum Mittelbaden, und Manuela Sambale, kaufmännische Leiterin der Kliniken Rastatt und Forbach, verneinen das im BT-Gespräch vehement. Ihren Ausführungen zufolge hat das Klinikum in diesen Dingen momentan eher mit einem unerwartet hohen Zuspruch zu kämpfen. Sprich: Nach Umstrukturierungen und Neuausrichtungen habe die Patientenzahl in diesem Jahr deutlich zugenommen - was man so nicht auf der Rechnung gehabt habe. Über 1000 Patienten mehr als im Vorjahr - rund 15000 in der Klinik Rastatt/Forbach insgesamt - werden für dieses Jahr registriert. Seit Frühjahr liefen "ganz massive" Bemühungen, neues Personal einzustellen, man sei dabei Abläufe anzupassen, entsprechend nachzujustieren, sei auf Messen präsent und setze auf Weiterbildungsprogramme. Das heißt: Man reagiere auf Engpässe, allerdings habe man nicht so viele Bewerber, wie man sich das wünschen würde (was im Übrigen kein hiesiges Phänomen sei, sondern auch anderen Kliniken so gehe). Eine Aufstockung sei vorgesehen. Schließlich sei man sich dessen bewusst, dass die zurückliegenden Veränderungsprozesse an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei gehen - insgesamt rund 650 zählt die Klinik Rastatt/Forbach, davon etwa 250 Pflegekräfte. "Die medizinische Versorgung ist gut", fasst Eichenauer zusammen. Es sei die Infrastruktur, bei der man nachziehen müsse. Was man aber nicht könne: Das Gebäude mit seinen 260 Betten "aufpumpen". Die Auslastung sei mit rund 80 Prozent hoch (eine 100-Prozent-Belegung sei aufgrund von Patienten-Wahlleistungen wie Einzelzimmer und medizinischen Erfordernissen bei bestimmten Krankheitsbildern nie zu erreichen). Wenn sich dann noch die Entlassung von Patienten hinzieht, weil aufgrund eingeschränkter Kapazitäten bei den Krankentransporten längere Wartezeiten entstehen, bis sie die Klinik verlassen können, verschärfe das die Situation zusätzlich. Dann könne es zu "unschönen Szenen" auf Fluren kommen. Ein Iffezheimer musste jüngst einen Tag und eine Nacht auf einem Flur ausharren, nachdem er wegen einer Kopfverletzung versorgt und von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt worden war. Ohne (Besucher-)WC, Wasch- oder Duschmöglichkeit. "Völlig unzumutbar" für ihn. Andere Patienten in einem Krankenzimmer fragen zu müssen, ob er ihre Toilette benutzen dürfe, sei ihm sehr peinlich gewesen. Hintergrund "Wir schaffen Abhilfe, wo wir nur können", betont Manuela Sambale. Ein Aufnahmestopp zum Beispiel komme aber nicht infrage - schließlich sei man eine Klinik der Grundversorgung. Und gerade Schlaganfallpatienten müssen schnell versorgt werden. Neben Neueinstellungen könnte die für kommendes Jahr geplante Einrichtung einer Kardiologie in der Klinik in Baden-Baden die Lage in Rastatt entspannen. In der Barockstadt hat sich zuletzt vor allem die Zentralisierung der Neurologie bemerkbar gemacht - ein "medizinisches Boomfach", so Eichenauer. Insgesamt sieht man sich jedenfalls "auf einem guten Weg". Dabei nehme man die Erfahrungen der Patienten nicht auf die leichte Schulter. Beschwerden werden an die Verwaltungsleitung und Chefärzte weitergereicht, erläutert Sambale, dann werde besprochen, ob ein bestimmter Fall so hat ablaufen müssen oder ob es Alternativen gegeben hätte; gegebenenfalls werden dann Abläufe überprüft. "Ein paar Stellschrauben haben wir noch." Auch bei dem Iffezheimer, der einen ganzen Montag und die Nacht zu Dienstag mit Kopfverletzung im Flur liegen musste, werde man sich melden, sich entschuldigen und um Verständnis bitten. Was die Schilderungen Eichenauers und Sambales stützt: Auch wenn sich ihm der Verdacht aufdrängte, dass zu wenig Pflegekräfte anwesend waren, empfand er die ärztliche Versorgung selbst als gründlich, und sowohl die Ärzte als auch Pflegekräfte seien "jederzeit freundlich" gewesen, "obwohl sie sehr viel zu tun hatten und ständig unterwegs waren".

