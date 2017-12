Eine Reise in die Zeit der Ritter, Handwerker und Gaukler Von Janina Fortenbacher Rastatt - Zwischen Rauchschwaden, brennender Glut und handverarbeiteten Gegenständen aus Eisen lugt Andreas Retzer aus dem hinteren Teil seines Stands hervor. Umhüllt von einem penetranten Räucherduft nimmt der Schmied die Besucher des Rastatter Weihnachtsmarkts mit auf eine Zeitreise ins 13. Jahrhundert. Mit kohlegeschwärzten Händen, geflochtenem Bart und seiner traditionell mittelalterlichen Kleidung weckt Retzer den Anschein, direkt aus der Zeit der edlen Ritter und tüchtigen Handwerker entsprungen zu sein. In Wahrheit lebt der 54-Jährige aber nicht im Mittelalter, sondern im 21. Jahrhundert. Er ist hauptberuflich Bürofachangestellter beim Ordnungsamt. Das Schmiedehandwerk betreibt er nur als Hobby. Doch sobald Retzer in seine Rolle schlüpft, bleibt von seinem eigentlichen "Ich" kaum etwas übrig: "Das Schmiedehandwerk ist meine große Leidenschaft", erzählt der gelernte Blechner aus Kappel-Grafenhausen. Dass die Stadt Rastatt mit der Bitte auf ihn zukam, das altertümliche Handwerk auf dem Weihnachtsmarkt darzustellen, erfüllt ihn mit Stolz. "Ich bin dankbar, dass ich hier sein und meine Kunst präsentieren darf", so Retzer, der während des Weihnachtsmarkts bei seinem Schwiegervater in der Barockstadt wohnt. "Ich habe aber auch schon bei Minusgraden in meinem Stand geschlafen", gibt er preis. Die mittelalterliche Kleidung aus Baumwolle schütze vor Kälte. "Auch Schafsfelle spenden viel Wärme", sagt er. Im Jahr 2011 trat Retzer dem Mittelalterverein "Communis-Considere" bei. Seither nimmt er regelmäßig an Lageraufenthalten und Mittelalter-Märkten teil. Mit seinem Beitritt im Verein habe sich auch seine Leidenschaft für das Schmieden verstärkt. "In dem Dorf, aus dem ich stamme, gab es früher eine Schmiede. Ich habe dort sehr viel über die Technik gelernt", erzählt der Hobby-Schmied. Eine echte Ausbildung gebe es heute aber nicht mehr. "Leider ist die Kunst immer mehr vom Aussterben bedroht", bedauert der 54-Jährige. Er kenne keinen Schmied, der sein Handwerk heute noch hauptberuflich ausübt. Auch für ihn stehe die Gewinnerzielung im Hintergrund. Lediglich Spenden, die Schulen oder Kindergärten zugutekommen sollen, nehme er entgegen. "Ich verkaufe offiziell nichts, ich bin da, damit dieses altbekannte Handwerk nicht in Vergessenheit gerät", betont er. Damit verfolgt er eines der Hauptziele seines Vereins: "Es liegt uns sehr am Herzen, Geschichte authentisch zu vermitteln und mit Hollywoodmythen aufzuräumen." Sein Stand gleicht einer Feldschmiede, wie sie im 13. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. "Mit einer solchen Schmiede zog man früher in die Schlacht. Der Schmied durfte bei keinem Kriegszug fehlen, schließlich musste er im Notfall die Pferde neu behufen oder Schwerter reparieren", klärt Retzer auf. Alle Holzmöbel und Arbeitsgeräte für die "mobile Schmiede" wurden laut Retzer eigens von den Vereinsmitgliedern hergestellt. Bei den Rastattern stößt er mit seinem Angebot auf großes Interesse. Besonders die kleinen Besucher zieht er in seinen Bann. Begeistert bleiben sie stehen, lassen sich das Schmiedehandwerk erklären und kreieren unter der Anleitung des Spezialisten Essspieße aus Eisen. Nachdem die Kohle mit dem selbst gebauten Zwei-Kammer-Blasebalg erhitzt wurde, kann das Eisen erwärmt und im heißen Zustand verformt werden. "Ab einer Temperatur von 900 bis 1000 Grad lässt sich das Eisen drehen, biegen oder flach klopfen", erläutert Retzer. So ließen sich mittelalterliche Gabeln, Fibeln oder sonstige Spielereien wie Kerzenständer herstellen. "Ich zeige den Kindern, dass ihre Finger nicht nur dazu da sind, um ein Handy zu bedienen", schmunzelt er. Dass die junge Generation Interesse für seine Kunst aufbringt, freut ihn ganz besonders. Begeistert berichtet Retzer darüber, mit seinen Vereinskollegen regelmäßig Schulen oder Kindergärten zu besuchen, um den Jüngsten das Mittelalter mit all seinen Facetten näher zu bringen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

Musikalische Zeitreise Kuppenheim (hap) - Auf sein Konzert in der St.-Sebastian-Kirche hat sich das Akkordeon-Orchester des Harmonika-Spielrings Kuppenheim lange vorbereitet. Als Gäste konnten der Kirchenchor, die Gruppe Exodus und Bläser für einen etwas anderen Konzertabend begeistert werden (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Auf sein Konzert in der St.-Sebastian-Kirche hat sich das Akkordeon-Orchester des Harmonika-Spielrings Kuppenheim lange vorbereitet. Als Gäste konnten der Kirchenchor, die Gruppe Exodus und Bläser für einen etwas anderen Konzertabend begeistert werden (Foto: hap). » - Mehr Baden-Baden

150 Jahre Bankgeschichte Baden-Baden (up) - Die Volksbank Baden-Baden/Rastatt hat am Donnerstag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Im Festspielhaus der Kurstadt führte TV-Moderator Markus Brock durch den Abend, der unter anderem eine Zeitreise zu den Anfängen der Bank im 19. Jahrhundert bot (Foto: up). » Weitersagen (up) - Die Volksbank Baden-Baden/Rastatt hat am Donnerstag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Im Festspielhaus der Kurstadt führte TV-Moderator Markus Brock durch den Abend, der unter anderem eine Zeitreise zu den Anfängen der Bank im 19. Jahrhundert bot (Foto: up). » - Mehr Bühl

Überragende Klangreise Bühl (ub) - Gitarrenfans werden im Schüttekeller eigentlich immer beglückt. Beim Auftritt des Duos Peter Autschbach und Ralf Illenberger ist das Glücksgefühl aber eines im höchsten Maße. Die Musiker bieten ein Sterne-Menü der Extraklasse für Freunde akustischer Saitenkunst (Foto: ub). » Weitersagen Bühl (ub) - Gitarrenfans werden im Schüttekeller eigentlich immer beglückt. Beim Auftritt des Duos Peter Autschbach und Ralf Illenberger ist das Glücksgefühl aber eines im höchsten Maße. Die Musiker bieten ein Sterne-Menü der Extraklasse für Freunde akustischer Saitenkunst (Foto: ub). » - Mehr