Esche wird in der Region voraussichtlich so gut wie aussterben Kuppenheim (ar) - Bei der Sitzung des Kuppenheimer Gemeinderats am Montagabend hatte sich "Besuch aus dem Wald" angekündigt, wie Bürgermeister Karsten Mußler es formulierte. Es war die letzte Sitzung in diesem Jahr, bei der Forstbezirksleiter Markus Krebs frohe Botschaften überbringen konnte. (ar) - Bei der Sitzung des Kuppenheimer Gemeinderats am Montagabend hatte sich "Besuch aus dem Wald" angekündigt, wie Bürgermeister Karsten Mußler es formulierte. Es war die letzte Sitzung in diesem Jahr, bei der Forstbezirksleiter Markus Krebs frohe Botschaften überbringen konnte. 2017 konnte die Forsteinrichtung aus dem rund 311 Hektar großen Kuppenheimer Stadtwald einen Gewinn in Höhe von 29500 Euro erwirtschaften. Im Plan war lediglich ein Überschuss von 6000 Euro vorgesehen. Wie Krebs berichtete, konnten die Erlöse aus den Holzverkäufen gesteigert werden. Eingeschlagen wurden 1576 Festmeter Holz, geplant waren 1750 Festmeter. Doch zunächst hatte Krebs lobende Worte für den Stadtwald, den er als "sehr schönen Betrieb" aufgrund des hohen Eichenbaumbestands bezeichnete. Als wichtige Nachricht informierte er in seinem Rückblick darüber, dass es bei den Forstarbeiten zu keinem Unfall gekommen sei. Weiter ging Krebs auf die wechselhaften Witterungsverhältnisse ein, die von Niederschlagsdefiziten, Spätfrostfolgen, Gewitterstürmen bis hin zu subtropischen Hitzewellen reichten. All diese Ereignisse hätten dazu beigetragen, dass im Eingangsbereich zum Stadtwald bei der Madonna eine Eiche umgefallen sei. "Das war ein Schreckmoment, denn zuvor war nichts zu erkennen", betonte Revierförster Martin Melcher, der auf die regelmäßigen Kontrollen der Bäume verwies. Die gute Nachricht war, dass die Alteichen bei der Madonna seit diesem Jahr anerkannter Bestand sind und von der Forstdirektion Freiburg für Saatguternte zugelassen seien. Zum ersten Mal habe man in diesem Jahr fast eine Tonne Eicheln gesammelt. "Dies dient der genetischen Vielfalt in der Vorbergzone Baden-Württemberg", verdeutlichte Krebs. Ebenfalls wurden von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg im Stadtwald zellmolekulare Untersuchungen an Buchen gestartet. Zunehmend habe man Probleme mit neuartigen Pilzerkrankungen. "Auch in Kuppenheim sind die Eschen betroffen, wenn auch nur zu einem kleinen Prozentsatz", sagte Melcher, der hinzufügte, dass man wohl damit rechnen müsse, dass diese Baumart in der Region aussterbe. Buchen unterhalb der Hirschackerhütte seien vom sogenannten Brandkrustenpilz befallen, der nur mit einem geschulten Blick erkennbar sei, jedoch im Stamm eine Moderfäule aufweise. Einige betroffene Bäume hätten bereits gefällt werden müssen und blieben nun als Totholz im Wald. Insgesamt hätten in diesem Jahr bereits 245 Festmeter wegen Pilzschäden gefällt werden müssen. Auf 13,1 Hektar wurden Jungbestände gepflegt, Kultursicherung wurde auf rund einem Hektar betrieben, 625 neue Bäume wurden gepflanzt. Man habe jedoch nicht nur auf den Cent geschaut, sondern auch die Erholungsfunktion des Walds für Mensch und Tier nicht vergessen. Rund 7000 Euro flossen in diesem Jahr in die Wegeunterhaltung sowie 3500 Euro in die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen. Ein gutes Miteinander gebe es zwischen Forstbetrieb und Waldkindergarten, lobte Markus Krebs die kleinen "Waldmichel", die immer zur Stelle seien. 2018 sollen 1900 Festmeter eingeschlagen werden. Insgesamt sollen 500 Jungbäume gepflanzt werden, insbesondere Traubeneichen und Nussbäume, wobei der Schwerpunkt im Oberndorfer Wald unterhalb des Brünneles liegt. Geplant ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 4000 Euro. Das Gremium stimmte dem Forstwirtschaftsplan zu.

