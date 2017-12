Mehr Lichterglanz für Rastatt

Stuttgart



Nochmal Schnee erwartet Stuttgart ( lsw) - Es wird nochmal weiß: Meteorologen rechnen in der Nacht zum Mittwoch wieder mit Schnee und Glätte. In Lagen über 300 Metern können bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. In den kommenden Tagen soll es deutlich milder werden (Foto: dpa). » Weitersagen ( lsw) - Es wird nochmal weiß: Meteorologen rechnen in der Nacht zum Mittwoch wieder mit Schnee und Glätte. In Lagen über 300 Metern können bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. In den kommenden Tagen soll es deutlich milder werden (Foto: dpa). » - Mehr