Heimat und Familie als Rückhalt

Die Erfahrung, dass das Promi-Leben nicht immer ein Zuckerschlecken ist, musste auch Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy machen. Zwar sieht sie sich selbst nicht als "prominent" an, das Medienaufkommen um sie und ihren Herzensmann Sebastian Pannek ist dennoch hoch. "Ich bin kein Promi, ich bin einfach nur die Frau an Sebastians Seite", so Clea-Lacy.

Plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, sei für sie besonders zu Beginn eine Umstellung gewesen. Sich in dieser Situation auch noch in einer fremden Umgebung einzuleben, gestaltete sich alles andere als einfach. "Mir wurde das am Anfang alles zu viel. Termine, Medienaufkommen, Köln als neuer Wohnort, soziale Netzwerke. Ich hatte mich zuvor nie wirklich damit beschäftigt", gibt Clea-Lacy preis. Schnell sei ihr klar geworden, dass sie sich in dieser turbulenten Zeit besonders nach einer Sache sehnte: "Ich musste zurück in meine gewohnte Heimat, zu meiner Familie und zu meinen Freunden."

Eine Wohnung in Rastatt erschien ihr deshalb als die beste Lösung. Auch Sebastian fühle sich in der Barockstadt wohl. Er schätze die Nähe zum Schwarzwald und zu Frankreich.

Mittlerweile hat sich Clea-Lacy an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt: "Es stört mich absolut nicht mehr, wenn wir erkannt und von Fans angesprochen werden. Im Gegenteil, wir freuen uns." Unermüdlich gab die Rastatterin nach dem Talk Autogramme und lächelte für zahlreiche Selfies in die Kamera. In einem Video-Blog sollen Fans bald noch mehr Einblicke in das Leben des Bachelor-Paars bekommen.

Dass sie sich dazu entschieden hat, die große Liebe über eine Fernsehshow zu finden, bereut sie nicht: "Ich würde alles noch einmal so machen", so Clea-Lacy. "Vielleicht würde ich mich im Vorfeld etwas mehr mit Social Media beschäftigen", schmunzelt sie.

Dort ist die Rastatterin längst keine Unbekannte mehr. Als Influencerin vermarktet sie auf Instagram verschiedene Produkte. "Alleine davon leben, kann man aber nicht. Eine richtige Ausbildung ist wichtig", rät sie allen Jugendlichen. Auch sie selbst möchte zukünftig wieder in ihr altes Berufsfeld einsteigen. Ihren ehemaligen Job hatte sie vor ihrem Umzug nach Köln gekündigt. "Neben meinen Influencer-Tätigkeiten will ich wieder im Büro oder in der Gastronomie arbeiten", verrät die 26-Jährige.

Was die Zukunft sonst noch bringt, lässt sie auf sich zukommen. Hochzeits- und Kinderpläne stehen bisher noch nicht an. "Wir sind gerne Onkel und Tante, aber für ein eigenes Kind fühle ich mich noch zu jung", sagt sie. Privat ergänzt sich das Paar laut Sebastian perfekt. Der Bachelor halte sich gerne in Rastatt auf: "Ich wurde von Cleas Familie und ihren Freunden gut aufgenommen", erzählt er. Dennoch ist er auf der Suche nach einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen. Wo genau sich das Paar einmal gemeinsam niederlassen möchte, stehe noch nicht fest. "Das Pendeln ist momentan eine gute Lösung", meint die Bachelor-Siegerin. Gerade bei all den Terminen sei es von Vorteil, sich an zwei verschiedenen Standorten zuhause fühlen zu können.

Die kommende Bachelor-Staffel, die am 10. Januar startet, wollen die beiden gespannt verfolgen. Nach Clea-Lacy versucht nun die zweite Rastatterin in der Kuppelshow ihren Traummann zu finden.

"Ich gebe fremden Leuten nur ungern Tipps", betont Clea-Lacy. Einen Ratschlag möchte sie der 21-jährigen Clarissa dann aber doch mit auf den Weg geben: "Am wichtigsten ist, sich selbst treu zu bleiben und jemanden zu haben, der einem bei all dem Wirbel Halt gibt - für mich war das schon immer meine Familie."