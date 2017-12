Gemeinderat steht zum Vocalensemb le

Dabei ging es nicht nur darum, den Chor für 2018 und 2019 wiederum mit jährlich 30000 Euro aus der Stadtkasse zu bezuschussen (auf diesen Betrag war die Förderung 2016 angehoben worden, nachdem man sie 2011 bis 2015 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf je 18000 Euro gekürzt hatte). Da das Ensemble 2018 zwei runde Geburtstage feiert - es besteht seit 30 Jahren und gestaltet seit zehn Jahren die Konzertreihe "Klingende Residenz" - gibt es nochmals 10000 Euro obendrauf. Schon der Verwaltungs- und Finanzausschuss hatte dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, diesen Beschluss zu fassen.

Die Zuschüsse sollen das Fortbestehen und die Konzerttätigkeit des Vocalensembles sichern, das, so die Stadtverwaltung, mittlerweile zur "internationalen Spitzenklasse" zähle.

Auch das Land Baden-Württemberg, das das Ensemble zuletzt sogar mit 43200 Euro gefördert hat, sieht das so. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst spricht von "herausragender Qualität" und "Exzellenz", erkennt das Ensemble als "Aushängeschild des baden-württembergischen Musiklebens" mit internationalem Renommee und hervorragender Reputation an. Im gleichen Atemzug fordert das Ministerium die Stadt dazu auf, wenigstens ein Förderverhältnis von 1:1 zu schaffen - nur wenn die Stadt denselben Zuschuss bringt, werde man die Landesförderung in bisheriger Höhe aufrecht erhalten können. Schon das ist offenbar ein Sonderfall, der die Bedeutung des Vocalensembles Rastatt für Baden-Württemberg zeigt: Normalerweise werde ein Maß von 2:1 zwischen Kommune und Land angestrebt.

Mit dem Sonderzuschuss für 2018, der die städtische Förderung auf 40000 Euro anhebt, sieht die Stadtverwaltung die Vorgabe im Prinzip als erfüllt an. Die Möglichkeit, einen solchen Zuschuss auch für 2019 zu gewähren, soll im kommenden Jahr geprüft werden, und zwar im Hinblick darauf, dass das Vocalensemble Bedarf nach einer hauptamtlichen Geschäftsstelle hat - dieser habe sich infolge der Professionalisierung ergeben.

Das städtische Extra-Geld gibt es nun zunächst für zwei "Jubiläumsveranstaltungen" 2018. Zum zehnjährigen Bestehen der Konzertreihe "Klingende Residenz", die durch Aufzeichnung und Ausstrahlung des SWR überregional wahrgenommen wird und die Barockstadt zum Anziehungspunkt für Klassik-Freunde macht, ist ein Konzert mit Empfang am 21./22. Juli im Residenzschloss geplant. Der 30. Geburtstag des Vocalensembles wird bei einem Weihnachtsoratorium mit Empfang am 14. Dezember in der Badner Halle begangen. Wirtschaftlich rechnet man bei den Veranstaltungen mit Defiziten.