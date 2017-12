Teilgebundene Ganztagsschule hat gute Chancen Iffezheim (mak) - "Das Thema teilgebundene Ganztagsschule steht schon sehr lange auf unserer Agenda, bereits der Vorgänger von Carsten Bangert hat sich damit befasst", begrüßte Bürgermeister Peter Werler in der jüngsten Ratssitzung den Rektor der Maria-Gress-Schule. Hinter dem Begriff "teilgebunden" steht die Wahlmöglichkeit der Eltern, ihr Kind ganztags oder halbtags unterrichten zu lassen. Bangert ist von dieser Angebotsform überzeugt und teilte dem Gremium mit, dass die Chancen auf eine Genehmigung gut seien. Bereits im Jahr 2009 hatte sich der Gemeinderat der Renngemeinde mit dem Thema befasst und die Wahlmöglichkeit für gut befunden - allein, es wurde vom Kultusministerium nicht genehmigt. Da sich jedoch Ganztagesschulen immer mehr durchsetzen, ist nun Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Zudem arbeitet Bangert im Qualitätszirkel des Kultusministeriums zur Ganztagesschule mit und kann somit die Erfolgsaussichten für das Vorhaben auch realistisch einschätzen. Noch sei das erforderliche Gesetz nicht verabschiedete, es habe aber gute Chancen, meinte er. Im März hatte Bangert gemeinsam mit Bürgermeister Peter Werler einen Gesprächstermin bei Kultusministerin Susanne Eisenmann, im Mai besuchte Bangert den Ganztagesgipfel in Kornwestheim, bei dem sich Vertreter von 500 Schulen zum Thema austauschten. Bei der Gesamtlehrerkonferenz an der Maria-Gress-Schule Ende März holte sich der Rektor ein Stimmungsbild der Lehrer ein, von denen 18 die teilgebundene Ganztagsschule befürworteten, 21 jedoch ablehnten. Zwei Lehrer enthielten sich. Anfang April wurden die Eltern gefragt, wie sie zu einem Ganztagsangebot stehen. 36 Prozent würden dies begrüßen, verbunden mit der Möglichkeit eines Mittagessens. 42 Prozent waren gegen die Ganztagsform und wünschten auch kein Essen an der Schule. Der Elternbeirat stimmte am 22. Mai einmütig für die Einführung einer teilgebundenen Ganztagsschule, ebenso die Schulkonferenz einen Monat später. "Daraufhin haben wir ein Konzeptionsteam für die Ganztagsschule gebildet, die Konzeption soll am 2. Mai 2018 verabschiedet werden", erläuterte Carsten Bangert die weitere Vorgehensweise. Das bestehende Sieben-Stunden-Modell soll auch künftig erhalten bleiben, denn ein Großteil der Elternschaft sei zufrieden damit, dass es keinen Nachmittagsunterricht gebe. Für die Ganztagsschule werde ein Acht-Stunden-Modell entwickelt, der Unterricht könnte von 7.45 bis 15.45 Uhr stattfinden, wobei die Zeiten noch nicht endgültig festgelegt seien, betonte der Rektor. Im Hinblick auf die Gemeinde als Schulträgerin hob er den Bedarf für eine Caféteria hervor, plädierte für eine Aufwertung des Pausenhofs und wies darauf hin, dass die Gemeinde die Personalkosten für die Betreuung in der Mittagszeit tragen müsse. Die zusätzlichen Lehrerstunden am Nachmittag werden vom Land finanziert. Klaus Brenner (FWG) begrüßte das geplante Ganztagsangebot: "Das ist der Lauf der Zeit, da muss man sich anpassen." Bertold Leuchtner (CDU) wollte wissen, wie sich die Schülerzahlen entwickeln würden bei einer Ganztagsschule. "Ich glaube, dass es einen Zustrom geben wird, auch aus anderen Gemeinden", sagte Bangert. Hubert Schneider (CDU) war skeptisch, wie lange das angestrebte Konzept eine Zukunft hat: "Jede neue Landesregierung ändert doch zuerst mal etwas an den Schulformen." Dem konnte Bangert nicht widersprechen: "Ein Zehn-Jahres-Plan für die Bildungspolitik wäre wünschenswert, aber das wird es wohl nicht geben."

