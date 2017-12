Knusper-Flair zu Weihnachten

Muggensturm (ema) - Wer an dem alten Korbmacherhaus in der Muggensturmer Hebelstraße vorbeikommt, kann sich leicht verzaubern lassen. In den vergangenen Wochen ist dort ein entzückendes Lebkuchenhaus entstanden, das sich zum beliebten Fotomotiv in der Gemeinde entwickelt hat. Zu verdanken ist das märchenhafte Kleinod der Hauseigentümerin Marita Warth, die im Frühjahr mit ihrer Freundin Michaela Riedt auf die Idee gekommen war, das aus dem Jahr 1776 stammende, denkmalgeschützte Häuschen gemeinsam mit Ehemann Markus Warth zu verzieren. (ema) - Wer an dem alten Korbmacherhaus in der Muggensturmer Hebelstraße vorbeikommt, kann sich leicht verzaubern lassen. In den vergangenen Wochen ist dort ein entzückendes Lebkuchenhaus entstanden, das sich zum beliebten Fotomotiv in der Gemeinde entwickelt hat. Zu verdanken ist das märchenhafte Kleinod der Hauseigentümerin Marita Warth, die im Frühjahr mit ihrer Freundin Michaela Riedt auf die Idee gekommen war, das aus dem Jahr 1776 stammende, denkmalgeschützte Häuschen gemeinsam mit Ehemann Markus Warth zu verzieren. Gesagt, getan: Seit Oktober formt das Trio nach Feierabend mit der Säge Holztäfelchen und bemalt diese mit bunten Motiven, die überwiegend, aber nicht nur im weihnachtlichen Zusammenhang stehen. Lebkuchen dürfen natürlich nicht fehlen, Engel finden sich, aber auch Figuren aus der Muppet-Show entstanden in liebevoller Arbeit. 116 Täfelchen hängen nun an der Stirnseite des Fachwerkhauses, das die Warths vor 25 Jahren gekauft hatten und derzeit sanieren. "Jetzt kommt noch die Innenseite zum Hof dran", hat die Betriebsrätin des Gaggenauer Benz-Werks mit ihrem Lebkuchen-Team noch einiges vor sich. Wer sich an dem Knusper-Flair erfreuen möchte, sollte sich bei Zeiten auf den Weg in die Hebelstraße machen. Denn nach Weihnachten sollen die Täfelchen wieder abgehängt werden.

