Gemeinderat stimmt für "Villa Federbach"

Malsch - Zumindest ein Knopf konnte noch in diesem Jahr am Jugend- und Familienzentrum mit Kindergarten angebracht werden, auch wenn sich der Umzug in die generationsübergreifende Einrichtung auf dem Bühngelände noch hinauszögert. Im Gemeinderat standen Namensgebung, Nutzungsverträge, Leitungskonzept und Reinigung im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Jahres.

Über Namen lässt sich für gewöhnlich ebenso wie über Kunst streiten. Jedenfalls, wie Bürgermeister Elmar Himmel sagte, sei der Name "Jugend- und Familienzentrum" zu lang und auch "ein wenig sperrig".

Im Kindergartenbeirat hatte man sich hierzu bereits Gedanken gemacht, ebenso bestand der Wunsch des AWO-Jugendhauses, den bisherigen Namen "Villa" weiterführen zu können. Favorisiert wurde vom Team des Kindergartens Am Festplatz, der in die neue, sechsgruppige Kindertageseinrichtung umziehen soll, der Name "Kinderhaus am Federbach". Während die neue Kindergartenleiterin Carmen Matt den Namen "Villa am Federbach" und Bürgermeister Elmar Himmel den Namen "Villa auf der Bühn" vorschlugen, brachten die Freien Wähler Bezeichnungen wie "Zentrum am Bolzplatz" oder "Villa am Bolzplatz" ein - Namen, mit denen sich Karlheinz Bechler (BfU/Grüne) nicht identifizieren konnte. "Kinderhaus hat keinen guten Klang", so Bechler, der für "Villa Federbach" entschied. Hermann Geiger (CDU) konnte sich diesem Vorschlag anschließen. "Die Bezeichnungen Zentrum und Generationenhaus sind sehr blutleer", fand Veronika Wehr-Schwander (SPD), und auch Bürgermeister Himmel empfand diese Namen für "grauselig". Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung folgte das Malscher Ratsgremium dem Vorschlag der Grünen-Fraktion, nach dem das künftige Jugend- und Familienzentrum mit Kindergarten auf den Namen "Villa Federbach" getauft wurde.

Neue Wege geht die Gemeinde Malsch bei der erstmaligen Vergabe von Reinigungsarbeiten an eine externe Firma. Einvernehmlich vergab der Gemeinderat den Auftrag zur Reinigung des rund 1500 Quadratmeter großen Gebäudes an die Firma Cala Gesellschaft für Gebäudereinigung & Dienstleistungen mbH aus Rheinstetten zum Preis 41130 Euro für ein Jahr.

Zugestimmt hat der Gemeinderat auch den Nutzungsverträgen mit der AWO, die schon seit Jahren als Träger des Familienzentrums und des Jugendhauses in Malsch agiert. Geregelt wurde, dass die Räumlichkeiten für das AWO-Jugendhaus und das AWO-Familienzentrum mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Außerdem übernimmt die Gemeinde alle Betriebskosten. Im Jugendhaus sollen künftig Untervermietungen ausgeschlossen sein, während im Familienzentrum Räumlichkeiten zu Zwecken von Kurs- und Seminarangeboten sowie Veranstaltungen vermietet werden dürfen.

Auf wenig Gegenliebe stieß bei Angelika Nosal, Geschäftsführerin der AWO Karlsruhe-Land, die Anregung von Elke Schick-Gramespacher (CDU), die Gemeinde müsse die Möglichkeit haben, die neu erstellten Räumlichkeiten des Jugend- und Familienzentrums bei Bedarf für andere Zwecke nutzen zu können und dies im Vertrag zu verankern. Außerdem forderte sie eine jährliche Vorlage eines Wirtschaftsplans im Gemeinderat. Nosal verwies auf die seit 32 Jahren bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde. "Mit der AWO hat die Gemeinde immer einen Partner, der ihr entgegenkommt", betonte sie, verwies auf die notwendige Planungssicherheit für die Jugend- und Familienarbeit und erklärte sich durchaus bereit, Räume für andere Nutzungen bereitzustellen, wenn diese nicht gebraucht würden.