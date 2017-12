Beschleunigtes Verfahren

Durmersheim - Drei Reihenhäuser, ein Doppelhaus und 23 frei stehende Einfamilienhäuser sieht der städtebauliche Entwurf für das Baugebiet an der Westendstraße in Würmersheim vor. Am Mittwoch wurde er dem Gemeinde- und dem Ortschaftsrat in einer gemeinsamen Sitzung im Gemeindezentrum des Ortsteils unterbreitet. Beide Gremien stimmten dem Entwurf einstimmig zu und beschlossen die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans.

Dieser soll im beschleunigten Verfahren abgewickelt werden, wodurch auf einen Umweltbericht verzichtet werden kann. Nur der Artenschutz muss geprüft werden. Das vereinfachte Prozedere erfordert zudem nur eine einmalige Offenlage des Planwerks für die Dauer eines Monats. Diese Regularien erläuterte Karl-Martin Linder von der Gesellschaft für Kommunale Baulanderschließung Karlsruhe (GkB). Wie er berichtete, fehlt für eine Fläche von 200 Quadratmetern eine Rückmeldung der Eigentümer, bei einem anderen etwas größeren Gelände seien zwei von acht Teilbesitzern gegen das Baugebiet. Aufgrund der Größe der Grundstücksteile sei die Realisierung des Vorhabens aber "unproblematisch", versicherte der Planer.

Als nächsten Schritt werde man die Kosten berechnen, die der Festlegung der Ankaufpreise diene. Auf deren Grundlage soll eine zweite Informationsveranstaltung für die Eigentümer stattfinden, Einzelgespräche geführt und über die Zuteilung von Baugrundstücken an Einwerfer entschieden werden. Bevor dann mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden könne, müssten die Kostenerstattungsverträge besiegelt werden. Einen Zeitplan für diese Abfolge nannte Linder nicht.

Während Einzel- und Reihenhäuser bereits im Entwurf des Büros enthalten waren, wurde das Doppelhaus auf Vorschlag von Bürgermeister Andreas Augustin aufgenommen. Es tritt an die Stelle eines Einfamilienhauses, das in der ursprünglichen Planversion auf einem 520 Quadratmeter großen Grundstück am nördlichen Ende des Gebiets bei der Kreisstraße (Bickesheimer Straße) vorgesehen war.

Angesichts seiner Größe müsste das Grundstück zu einem Preis angeboten werden, der wegen der Lage an einer vielbefahrenen Straße den Verkauf schwermachen könnte. "Teuer und wenig attraktiv", gab Augustin zu bedenken. Die Idee, das Problem mit einem Doppelhaus zu lösen, fand allgemeine Zustimmung. Die Grundstücksgrößen für Einfamilienhäuser sollen zwischen 420 und etwa 500 Quadratmeter liegen. Die Areale für die drei Reihenhäuser weisen im Entwurf 150, 250 und 320 Quadratmeter auf. Die Stellplätze der Reihenhäuser will man separat als "Gemeinschaftsanlage" bündeln.

Auf eine Nachfrage von Ortschaftsrätin Bärbel Frey (CDU) empfahl Augustin, im Bebauungsplan pro Wohnung zwei Stellplätze zu verlangen. Die Reihenhäuser sieht der Entwurf ganz im Süden des Baugebiets vor, beim Kreisel an der Badener Straße. Am nördlichen Ende ist auf der dortigen Kreisstraße eine "Aufweitung" geplant. Die Fahrbahn soll auf der Seite des Gewerbegebiets leicht verschwenkt werden, um Platz für einen Fahrbahnteiler zu schaffen, der als Tempobremse wirken soll.

Andreas Badior (SPD) empfahl den Einbau weiter nach Westen zu verschieben. Das "Abbremsen und Gasgeben" vor und nach der Schikane könnte für künftige Bewohner des Baugebiets störend sein. Bürgermeister Augustin sprach sich dafür aus, in dieser Frage das Lärmgutachten abzuwarten. Eine Verlagerung des Fahrbahnteilers würde eine Änderung des Plangebiets notwendig machen.

Ortsvorsteher Helmut Schorpp (CDU) sah den Straßenschwenk als "schöne Begleiterscheinung" der Baugebietserschließung, die zur Verkehrsberuhigung auf der Kreisstraße beitragen werde. Die Führung der Westendstraße werde sich nicht ändern, es werde keine neue direkte Verbindung zur Kreisstraße geben, hob Schorpp hervor.

Josef Tritsch kündigte namens der SPD eine "Liste" mit Anregungen zur "energetischen" Optimierung des Baugebiets an. Die Stellung der Gebäude sei gut gewählt, sie ermögliche Photovoltaik.

"Wesentlich komplexer als das Gebiet an der Westendstraße gestalte sich das "Tiefgestade IV", sagte Linder. Den Entwurf für dieses Gebiet werde man Anfang 2018 vorlegen.