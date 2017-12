Überraschend geringes Interesse

Iffezheim - Pünktlich zum Auftakt der offiziellen Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl hatte der parteilose Johannes Kopp (31) am 18. November seine Unterlagen im Iffezheimer Rathaus eingereicht. Doch seither ist nichts mehr passiert, was nicht nur bei den politischen Ortsverbänden für Verwunderung sorgt.

"Iffezheim liegt gut im Rennen" lautet das Motto der Gemeinde, die seit vielen Jahren kräftig in die Infrastruktur investiert hat und dennoch schuldenfrei ist. Hinzu kommt die weit über die Region hinaus bekannte Galopprennbahn als Alleinstellungsmerkmal hinzu, das der 5 000-Einwohner-Gemeinde zusätzlich Attraktivität verleiht - und natürlich dem Bürgermeister einiges an zusätzlichem Arbeitsaufwand abverlangt. Vielleicht sorgt auch dieser Umstand dafür, dass sich geeignete Kandidaten eher nach einem Posten mit weniger Zeitaufwand umschauen. Aufgrund der vielschichtigen Aufgaben des Bürgermeisters im Zusammenhang mit der Rennbahn hatte der Gemeinderat Anfang November beschlossen, den Nachfolger von Peter Werler ab April 2018 in die höhere Besoldungsgruppe B2 (Grundgehalt: 7420 Euro) einzustufen.

Worin liegt also das fehlende Interesse am Bürgermeisterposten begründet? Hierfür hat Jürgen Heitz, seit rund einem Vierteljahrhundert Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, auch keine Erklärung: "Wir sind erstaunt, dass es bislang nur einen Kandidaten gibt, wir hatten schon mit zwei bis drei Kandidaten zu diesem Zeitpunkt gerechnet." Johannes Kopp, Sohn des SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Kopp, sei kein Parteimitglied und habe auch "ausdrücklich kundgetan", dass er keine Unterstützung vom SPD-Ortsverein wünscht: "Er war lediglich im Rahmen seiner Hausbesuche bei mir, mehr nicht", berichtet Heitz. Aktiv sei die SPD nicht auf die Suche nach Kandidaten gegangen: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Kandidaten nicht mehr an eine Partei binden wollen, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, deshalb haben wir auch nicht gesucht. Einen SPD-Kandidaten wie Otto Himpel damals gibt es nicht an jeder Ecke." Der amtierende Bürgermeister Peter Werler sei vor 16 Jahren auch als parteiloser Kandidat angetreten, blickt der SPD-Gemeinderat zurück, der damit rechnet, dass sich noch ein weiterer Kandidat bewirbt.

Der CDU-Gemeindeverband hingegen hatte im Vorfeld die Fühler nach einem geeignet erscheinenden Kandidaten ausgestreckt: "Eine Kandidatur hat sich aus diesen Sondierungen bisher noch nicht ergeben", berichtet Vorsitzender Bernhard Brink, der für die CDU auch im Gemeinderat sitzt. Die Iffezheimer sollten am 28. Januar eine Auswahl unter mehreren Kandidaten haben, findet auch er.

Bei den Freien Wählern in Iffezheim hat vor einigen Wochen "ein möglicher Kandidat" beim Vorsitzenden Manfred Weber angerufen. Es sei kein Iffezheimer gewesen, aber ein Interessent aus der Region, verrät Weber. "Vielleicht meldet er sich demnächst noch", hofft auch Weber, der im Gemeinderat den Fraktionsvorsitz hat, auf eine Auswahl. Für einen möglichen weiteren Bewerber werde es zeitlich allmählich eng, aber es gebe ja noch den Bewerberabend am 16. Januar. Die FWG hat nicht nach einem Kandidaten gesucht: "Wir waren uns einig, dass wir uns neutral verhalten sollten", begründet Weber die Zurückhaltung.

Bleibt also abzuwarten, ob Johannes Kopp als einziger Kandidat ins Rennen geht oder ob sich noch ein weiterer Interessent bis 2. Januar aus der Deckung traut. Man darf gespannt sein.