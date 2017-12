Mittendrin im bunten Treiben - trotz Sehbehinderung

Ötigheim - Der warme Schein von Kerzen, die mit ihrem flackernden Licht die gute Stube erhellen: Das gehört zu Weihnachten wie Christbaum und Geschenke. Hans Kühn aus Ötigheim hat dieses Licht seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen - der 71-Jährige ist blind. Weihnachten ist für ihn dennoch ein besonderes Fest: Weil die Familie zusammenrückt, auch wenn sie weit voneinander entfernt lebt.

An die Weihnachtsfeste seiner Kindheit erinnert sich der Ötigheimer noch gut: Die wurden ganz traditionell gefeiert. "Plätzchen gab es immer erst an Heiligabend. Wir Kinder wussten aber schon immer, wo sie aufbewahrt wurden und haben heimlich immer vorher schon ein bisschen genascht. Wir Jungs haben für unsere kleinen Geschwister immer ein Krippenspiel aufgeführt, das war schön", erinnert sich der Ötigheimer. Zu jener Zeit habe er auch noch gut sehen können. Erst im Laufe der Grundschulzeit sei er zunächst auf einem Auge erblindet. "Eine Krankheit der Netzhaut, die sich Retinitis Pigmentosa (RP) nennt." Glücklicherweise habe er eine Berufsausbildung absolvieren und 36 Jahre lang als Industriekaufmann arbeiten können - "danach war Schluss, ich habe einfach zu schlecht gesehen. Und damals war die Technik noch nicht so weit wie heute." Schon 1985 trat Kühn in den Blinden- und Sehbehindertenverein ein. Heute ist er Vorsitzender der Bezirksgruppe Mittelbaden.

Kurz darauf lernte er bei einem Urlaub auf den Philippinen seine Frau Carmelita kennen. Seit 30 Jahren ist das Paar glücklich verheiratet. Carmelita Kühn ist es auch, die für die Weihnachtsstimmung im Haus sorgt. Bunte Sterne schmücken die Fenster und auch ein Adventskranz muss sein - "das gehört ja dazu, auch wenn ich ihn nicht sehen kann", sagt Hans Kühn. "Ich spüre ja quasi, dass er brennt, wenn ich am Tisch sitze." Hinzu kommt ein kleiner, künstlicher Tannenbaum, der im Wohnzimmer aufgestellt wird. Mit echten Kerzen gehen die Kühns sparsam um. "Ich muss immer wissen, wo etwas steht, damit ich nicht dran stoße", so Hans Kühn. Generell fällt die Weihnachtsdeko in ihrem Zuhause aber nicht sehr üppig aus. "Wir haben halt keine eigenen Kinder." Da mache es nicht viel Sinn, ein großes Brimborium zu veranstalten.

Im "zweiten Zuhause" der Kühns geht es da schon deutlich bunter zu: Die Kinder von Carmelita Kühn leben noch immer auf den Philippinen. Und wenn die Mama schon nicht da sein kann, wird sie eben per Internet ins Wohnzimmer geholt. "An Heiligabend skypen wir immer mit der Familie, den ganzen Nachmittag lang. Wir sind mittendrin. Zum Glück geht das heute: Bildtelefonie über das Internet", sagt Hans Kühn und gerät ins Schwärmen - "auf den Philippinen ist Weihnachten etwas ganz anderes als hier. Ein Freudenfest, eine große Party."

Der Ötigheimer weiß genau, wovon er spricht, hat er die Feiertage im vergangenen Jahr doch zusammen mit seiner Frau in ihrer Heimat, auf der philippinischen Insel Cebu, verbracht. Unglaublich sei das gewesen. "Riesige Christbäume gab es da, an denen basketballgroße, glitzernde Kugeln hingen." Wie er die leuchtende Pracht erlebt habe, ohne sie zu sehen? "Ich habe die Kugeln einfach angefasst. Carmelita hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich hab dann getastet." Bei der bunten Weihnachtsparty mit der Großfamilie habe er sich kein bisschen außen vor gefühlt: "Da wird Karaoke gesungen, Spiele mit den Kindern gespielt, es wird gut gegessen und Geschenke ausgepackt - und ich war mitten drin. Eine Vielzahl an Eindrücken, die mir über mein mangelndes Sehvermögen hinweg helfen. Ich stelle mir in solchen Situationen dann einfach vor, wie es im Raum aussieht oder lasse es mir von meiner Frau und ihren Kindern erklären. Ob es dann so ist, oder nicht, bleibt dahin gestellt." Natürlich gehe es auch ganz schön laut zu. "Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber auch schön."

Dieses Jahr sind die Kühns nicht auf die Philippinen gereist. Den morgigen Heiligen Abend verbringen sie daheim in Ötigheim. "Wir müssen erst wieder ein bisschen sparen", scherzt Hans Kühn. Es wird also deutlich ruhiger zugehen an den Feiertagen als im vergangenen Jahr. Fest eingeplant ist morgen Nachmittag der Video-Anruf bei der philippinischen Großfamilie. Dann sind Hans und Carmelita Kühn wieder mitten drin im bunten Treiben. Auch, wenn sie Tausende Kilometer entfernt sind.