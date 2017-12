Schöne Weihnachten mit sozialer Wärme

Rastatt - Der Hospizdienst Rastatt lädt morgen wieder zur "Offenen Tür an Heiligabend" ins Gemeindezentrum St. Alexander (Murgstraße3) ein. Das Angebot, das neben Kaffee und Kuchen auch ein festliches Abendessen und eine weihnachtliche Feierstunde mit Programm beinhaltet, ist für die Nutzer kostenfrei. Der Abend wird gesponsert von Firmen, Geschäftsleuten und Privatpersonen. Einlass ist um 16 Uhr, Ende um 22 Uhr.

Es ist die neunte Veranstaltung dieser Art. Die Initiatoren, der frühere Vorsitzende des Hospizdiensts, Jörg Overlack, der die Idee aus Ettlingen mitbrachte, und seine damalige Stellvertreterin Annegret Klimek waren wohl selbst angesichts des großen Zuspruchs überrascht, als gleich 60 Personen der ersten Einladung im Jahr 2009 folgten.

Mehr als 130 Gäste erwartet

Die Kunde von der schönen Feier dürfte sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, denn in den nachfolgenden Jahren kamen immer mehr Besucher aus Rastatt und Umgebung zu dem besinnlichen Treffen ins "Café Pagodenburg", das zunächst als Veranstaltungslokal diente und in dem es bald zu eng wurde für die vielen Menschen.

Daher erfolgte 2014 der Umzug in das größere Gemeindehaus St. Alexander. In diesem Jahr werden wieder mehr als 130 Besucher erwartet und dafür 18 Tische schön eingedeckt. Der Freundeskreis von Klimek hat bereits Wochen zuvor für die Tischdekoration gebastelt, es gibt kleine Tannenbäumchen mit Tannenzapfen, die die Gäste mit nach Hause nehmen dürfen, erzählt die 77-Jährige, die sich nach wie vor in der Organisation einbringt und auch noch mit dem Küchenchef einkaufen geht, um Obst, Gemüse, Beilagen, aber

auch Servietten, Putzmittel und Müllsäcke zu besorgen - kurzum alles, was man für solch eine Großveranstaltung braucht. Andere Helfer holen Weihnachtsbäume vom beendeten Weihnachtsmarkt ab, stellen sie im Gemeindehaus auf und zieren sie. Weitere dekorieren Tische und verpacken kleine Geschenke, die am Ende jeder Gast erhält.

Insgesamt sind etwa 30 Helfer im Einsatz, informiert Klimek. Die "Offene Tür" richtet sich an alle, die sich an Heiligabend einsam fühlen oder die an diesem besonderen Abend nicht alleine sein wollen. So kommen alleinerziehende Mütter mit Kindern, Obdachlose, Senioren. Die Altersstruktur der Besucher, die aus verschiedenen Schichten stammen, reicht von jung bis alt. Es gibt darunter Gäste, "die sich freuen, wenn sie sich einmal satt essen können", berichtet Klimek, aber auch andere, die niemanden haben und es daher genießen, einmal bedient zu werden. Manche sind schon Stammgäste wie drei Frauen aus einem seniorenbetreuten Wohnen, die die schöne Atmosphäre schätzen, nennt Klimek nur ein Beispiel. Wer nicht so gut zu Fuß ist, oder keine Möglichkeit hat, selbst zur Feier zu gelangen, wird von zu Hause abgeholt und wieder zurückgebracht, muss das aber vorher anmelden. Auch diese Aufgabe übernehmen Ehrenamtliche.

Um solch eine Veranstaltung reibungslos zu stemmen, bedarf es vieler fleißiger Hände und einer guten Organisation. Diese ist fast schon generalstabsmäßig ausgeklügelt - angefangen von den Hilfen für Rollstuhlfahrer beim Treppenlift am Eingang bis hin zu den Fluchtwegen. Um 15 Uhr treffen sich morgen bereits alle Helfer im Gemeindehaus und werden dort von der rührigen Christine Stiepak eingewiesen, die in den folgenden Stunden als Chefin im Saal agiert. Jeder kennt seinen Part: Bestimmte Helfer betreuen immer einen Tisch von Anfang bis zum Ende. Es gibt zunächst einen alkoholfreien Punsch, Kaffee, Tee und Linzer Torte. Danach startet die weihnachtliche Feierstunde mit Lesungen, Musikbeiträgen und anderen Vorführungen, wie Ulrich Philipp berichtet, der seit einigen Jahren das stimmungsvolle Programm mitorganisiert. In diesem Jahr soll es sogar ein kleines Theaterstück geben. Und es wird die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen, "das ist ein großes Anliegen von mir", betont Klimek.

Manöverkritik zum Ausklang

Nach dem Abendessen, wenn die "Offene Tür" geschlossen hat, sind die Helfer weiterhin fleißig, räumen Küche und Saal auf, sitzen danach noch ein bisschen zusammen, singen Weihnachtslieder - und machen wertvolle Manöverkritik, um zu eruieren, was noch optimiert werden kann im nächsten Jahr. Erst dann endet ihr freiwilliger Dienst in der Heiligen Nacht.