Einkaufswagen für Zwillinge

Manchmal widerfahrd oim ebbs. So wie in d'r Weihnachds-Gschichd, wo die große Freud au allem Volk widerfahre sei soll. Wegem Kindlein, des gebore isch.

Es isch päp vor d'r erschde Azvenzwoch. D'r Dag isch so kurz wie d'Nachd lang isch. Durch des Nassgrau bahnd sich langsam ä G'fühl. Ä G'fühl, des mer nur in derre Zeid had. Eigeardig, beflügeld, beseeld - un doch widder ned. Weil oim des Eitauche in die verdraude Menschheids-G'schichd widder mol viel zu schnell gehd. Mid dene ganze Schbekulazijus un Schoklad-Lebekuche, die oim in derre Zeid am Lebe erhalde solle. S'Lebe mid Lebekuche versüße. Un doch kann mers ned glaube, dass scho widder...

Trotzdem muss mer die scheinbare Wahrnehmungs-Schdörung korrigiere: Wirklich un wahrhafdig noch knabb vier Woche bis zum Feschd der Feschde. Jesses, Maria un Josef zamme! Wo isch der Schnee vom vergangene Johr? Wie ä immer schneller werrendes Karussell drehd sich die Zeid. Mer will derre Zeid ä Schnibbche schlage, versuchd so schnell wie möglich alles eizukaufe, was mer brauche könne däd so um d'r 24. rum un dribber naus. Frühzeidig eikaufe, dass mer endschleunigd, endschbannd, beruhigd un sanfd lächelnd dem Feschd endgege leuchde kann.

Im Drogeriemarkd sin faschd alle Eikaufswäge belegd von Mensche, die wo dieselbe Idee hänn. Mer isch jo nie wirklich alloi uff derrre Weld, au wenn mers manchmol gern wär. Aber ich hab tadsächlich Glück un tänzel mid dem Eikaufswage durch Dufd-Flakongs, Bio-Müsli, Wimpernverlängerer, Rasierschaum un Bäbi-Windle für Boys änd Görls. Unbenutzd. Ä lange Schlang an d'r Kass. Freue sich die Wartende au ä bissl? Leider hab i mei Gedanke-Les-Geräd dahoim liege lasse. Kinner jammre, Müdder beschwichdige, Vädder gugge, junge Leud mid Smuusies im Wage, alde Leud mid Kloschderfrau Melissengeischd ohne Kloschdermann. Jetz komm ich dro. Noi, Pay Pal hab i ned. Des däd mer grad noch fähle. Bezahle, die ganze Schätz in d'r Eikaufswage lege. Richdig schön voll worre. Wenn mer niemand kenne däd, hädd mer des Problem ned. Aber mer wär dann hald alloi. Lieber annerschdrum. Raus an d'Azvenzluft voller Benzindufd un beschwingdem Nieselrege.

Ä bissl breider wie die normale Wäge

Ja was isch denn des? Am Eikaufswage-Häusl schdehd än Eikaufswage. Än annerer wie die normale Wäge. Ä bissl breider. Ich geh näher no un schdaun Zimd-Schdernle. Än Zwillings-Eikaufswage! Ja wo gibd's denn so was? Do had aber mol jemand ä gude Idee g'had. Än Eikaufswage für meh wie oi Kind. Dass des annere au än Loosche-Blatz had. Des isch wirklich ä Überraschung, die für d'Nachweld feschd g'halde werre muss. Es müsse jo ned zwangsläufig Zwilling drin sitze, hald oifach zwei kloine Bebberle. Ich verbied mir des Grüble über än Vierlings-Eikaufswage.

Des Fodo im "Kaschde", gehds weider mid d'r vorweihnachdliche Eikäuf in d'r Diskaunder. Ich schnabb mir än Eikaufswage mid leichd verbebbdem un wahrscheinlich exdrem vervirdem un bakderijäll-kondaminierdem Haldegriff. Nei in d'r Markd, es isch Mondagmiddag, d'r große Oschdurm war scho morgens. Beim Schlendern in Richdung junges Gmies schdehd mir än Kinnerwage im Weg. Breid, dobbeld. Des isch jetz aber luschdig: Zwilling, kloine Butzele, eig'mummeld wie wenn Sibirien direkd vor d'r Ladedier ofange däd. Zwei Kloine mid wache Äugle, die hie un her wandre. Die Äugle. Ich denk, des bassd doch, do wär jetz ä Fodo au ned schlechd. Für d'Nachweld. Wer au immer des sei mag.

Des Problem dabei isch, dass mer jo heud nimm grad so rum fodografiere darf, do komme se glei mid'm Rechds- un Linksanwald. Komischerweise isch in Faisbuckl ä wahres Kinnerfodo-Paradies zu finde, wo koiner kikerikiid danach. Aber mer wills jo ned rausfordre. Also froog ich die scheinbar dazu bassende Mama, ob ich die Zwillingle fodografiere darf. Sie guggd ä bissl missdrauisch. Ich verzehl ihre von dem Zwillings-Eikaufswage vor dem Drogeriemarkd, dass ich den au scho fodografierd häd, weil mir des so gud g'falle had. Sie lachd laud un moind: "Den Wage hab ich für mei zwei Kloine do beschdelld, vielmehr mir sin ä kloine Grubb von Eldern, die sich ibberlegd had, wie nervig des isch, wenn mer mid zwei kloine Kinner eikaufe gehe muss. Der Drogeriemarkd had uns dann den Wage bereid g'schdelld, wenn mir eikaufe komme!"

Ich bin schbrachlos. Erschd der Zwillings-Eikaufswage, kurz danach die dazu bassende Zwilling! Besser gehd's wirklich ned! Klar darf ich jetz fodografiere. Ä richdig scheens Bild - für d'Nachweld!

Mei Gedanke gehn ä bissl weider, raus aus dem Eikaufsmarkd. Ich seh die Kloine vor mir. In d'Weld nei flitze. Über d'r Weihnachdsmarkd, d'Poschdschdrooß nuff, d'Kaiserschdrooß nunner. Wie isch des für Zwilling, wenn d'Leut sage "Je, sin die goldig!"? Es gibd erwaxene Zwilling, die ofd d'r Leud verzeehld hänn, dass se eigendlich Drilling wäre - der Dridde würd dahoim im Kühlschrank sitze! Weil se oifach die große Uffmerksamkeid nimm verdrage hänn, die beim Oblick von Zwilling endschdanne isch. Nie hänn se gwissd, wer jetz g'moind isch mid "goldig".

Zwilling auch am Winderhimmel

Aber Zwilling hänn immer jemand zum Schbiele. Sie erläbe un erdrage vieles gemeinsam. Sie gugge nachänanner, wenn se sich ned sähe. Vielleichd sin Zwilling sozijale Vorbilder. Müsse vor d'r Geburd zamme uff engschdem Raum schwimme lerne. Zum Kraule isch kaum Blatz. Geschweige denn Badderflai. Sie hänns gern, wenn die Eldern dunkel umrandede Auge hänn, koschdeloser Kajal. Zwilling zu habe, bedeuded dobbeld koin Schloof nachds. Es gibd Zwilling, die lege an Weihnachde zwei Jesuskindle in d'Kripp. Indressand der Gedanke, dass Jesus än Zwilling wär, aber ned verwunderlich. Des würd basse. Zwilling denke ofd meh an annere Mensche wie annere Mensche.

An unserm Winderhimmel schdehd des Zwillingsschdernbild Kastor un Pollux. Ohne Zwillings-Eikaufswage. Dobbeld weihnachdlich blinkds uns zu - kwer durchs Universum: Schöne Weihnachd!

Des wünschd au von Dobbl-Herze d'Lumpegrott.