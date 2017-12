Der King lebt : Fans feiern Nils Strassburgs "Elvis-Xperience"

(rw) - "King" Elvis Presley hat sich 1977 von allem Irdischen verabschiedet. Doch er lebt weiter - in Form zahlreicher Interpreten. Einer davon, einer der besten weltweit, ist Nils Strassburg. Einen Tag vor Weihnachten gab er seine musikalische Audienz in der Badner Halle, und mehr als 400 Besucher folgten seiner Einladung. Man erlebte ein mitreißendes Konzert, bei dem "The Hot Damn Horns" (drei Blechbläser), zwei Gitarristen, ein Drummer, ein Keyboarder und zwei Sängerinnen für die gelungene Basis sorgten.

Nils Strassburg ist zwar Deutscher, aber er versenkte sich total in die Rolle des Elvis. So moderierte er die zwei Stunden durchgehend in Englisch, schlüpfte in mehrere dem Original nachempfundene Kostüme, und auch die Bewegungen mit einem enormen Hüftschwung waren Elvis-like. Bei hoher Lautstärke aus den Boxen wurden gut 30 Titel geboten, die beeindruckend das ganze Spektrum des Superstars aus Memphis abdeckten.

Im ersten Teil der "Elvis Xperience" ("Elvis-Erlebnis") blätterte man im Weihnachtsalbum von 1957. Schon bei "O come all ye faithful" überzeugte die kräftige Stimme des Elvis-Protagonisten. Auch Posaune, Trompete und Saxofon punkteten voll. Rhythmisch wurde "Let ist snow" interpretiert, und das "Winter wonderland" lief herunter wie Butter. Bei "Love me tender" unternahm der Elvis-Interpret seinen ersten, aber nicht letzten Ausflug in die Zuschauerreihen und verteilte an die Damen bunte Schals. Zusammen mit Sängerin Maria Wagener wurde es bluesig, als "Santa Claus is back in town" angestimmt wurde. Alle Achtung für das Arrangement mit fünf Gesangssolisten bei "Peace in the valley". Dass Elvis auch ein Meister des Gospels war, belegte Nils Strassburg bei den Titeln "Working on the building". Powergeladen waren die Titel "Sleigh ride" und "Merry X-mas Baby". Mehrfach stellte Gitarrist Roman Spielek mit seiner Gibson seine Soloqualitäten unter Beweis. Weniger weihnachtlich ging es im zweiten Teil zu. Dafür präsentierte Strassburg einen Welthit nach dem anderen - und seine Begleittruppe drehte mächtig auf. Was für eine Stimmung im Saal bei "Blue Suede shoes", inklusive Elvis-Hüftzittern. Auf die herrliche Rhythmik des "Teddy bears" folgten die Schmusesongs "Don't cry Daddy" und der Superhit "In the Ghetto". Dann erklärte Strassburg Rastatt zum "Las Vegas of Germany", später holte er Memphis auf die Bühne der Badner Halle. Auch der New-Orleans-Rock bei "King Creole" war ein Volltreffer. Jubel beim angeheizten Publikum brauste bei "Sweet Caroline" auf, bei "Suspicious mind" stürmten weibliche Fans ins Vorfeld der Bühne. Sie wurden mit bunten Schals für ihre Begeisterung belohnt.

Da half als Besänftiger nur "My way". Als Schmuseschluss feierten die begeisterten Fans des Elvis-Interpreten und seiner engagierten Truppe "Can't help falling in love". Da waren zwei erjubelte Zugaben einfach obligatorisch.