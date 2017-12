Ein paar unbeschwerte Stunden



Von Ulrich Philipp Rastatt - Fast 130 Menschen haben auch in diesem Jahr an Heiligabend die Offene Tür des Hospizdiensts Rastatt besucht. Rund 30 ehrenamtliche Helfer hatten unter Anleitung der erfahrenen Annegret Klimek, die schon bei der ersten Offenen Tür vor neun Jahren dabei war, den Gemeindesaal von Sankt Alexander vorbereitet. Tische und Stühle mussten aufgestellt und Christbäume festlich geschmückt und mit Lichterketten verziert werden. Unter den zahlreichen Gästen waren Bedürftige und Obdachlose, aber auch Menschen, die einfach nicht alleine sein wollten. Sie erwartete neben einem mehrgängigen Menü, das Koch Bernd Strang mit seinem Küchenteam zubereitete, auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Begrüßt wurden sie mit alkoholfreiem Punsch, danach gab es Kaffee und Kuchen. Später wurde als Vorspeise Brokkoli-Cremesuppe serviert, als Hauptgericht gab es Gulasch mit Eierknöpfle, für Vegetarier Tortellini und zum Dessert Mousse au Chocolat. Für die reibungslose Verteilung der Essen sorgte Lothar Weiler. Peter Ulrich, der Vorsitzende des Hospizdiensts Rastatt, und Christine Stiepak hießen die Gäste willkommen, bevor Chorleiter Günther Siegwarth auf dem Flügel Weihnachtslieder anstimmte. Viele Gäste sangen mit bei "Alle Jahre wieder" und "Oh, du fröhliche..." und schufen eine besinnliche Stimmung. Die passte gut, als dann Schauspieler Klaus Winterhoff die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorlas. Die Feierstunde begann später mit dem Lied "Über den Wolken" von Reinhard May, das Gitarrist Attila Schumann zu Gehör brachte. Schumann hatte noch weitere Songs im Repertoire, zum Beispiel "In einer kleinen Konditorei", im Original gesungen von Vico Torriani, oder das bekannte "Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader. Die Feierstunde gestalteten Mitglieder des Jugendtheaters Phönix - Lea Oestreicher, Mia Schneider und Tamino Weingärtner -, indem sie unter anderem einen witzigen Text aus der Hörspiel-Serie über den erfundenen Landkreis "Stenkelfeld" lasen. Die drei Schauspieler präsentierten die Episode "Weihnachten im Oktober", in dem der allgemeine Konsumwahn gegeißelt wird und Supermarktbetreiber auf die Schippe genommen werden, die vollkommen unpassend schon im Herbst Weihnachtsartikel in ihr Sortiment aufnehmen. Lea Oestreicher sang außerdem und spielte dazu am Flügel. Für den bekannten "Winter Song" von Sara Barreilles wurde sie wie alle Künstler mit lautstarkem Beifall bedacht. Die Besucher genossen die Stunden sichtlich, einige waren vor allem froh, sich einige Zeit aufwärmen zu können, andere waren dankbar, endlich mal wieder eine warme Mahlzeit zu erhalten und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Viele zeigten sich dankbar für unbeschwerte Stunden. "Wir finden es toll, dass Ihr das macht", wurden die Ehrenamtlichen oft gelobt. Zu deren Service gehörte auch ein Fahrdienst, der ältere oder gehandicapte Menschen zu Hause abholte und sie nach der Veranstaltung wieder dorthin zurückbrachte.

