Verantwortlich für 26 Kilometer langes Erdgasrohrnetz Muggensturm (red) - Das Erdgasnetz der Gemeinde Muggensturm geht zum 1. Januar 2018 mit allen technischen Anlagen in das Eigentum der Eneregio GmbH über. Ab dann ist das Unternehmen für das etwa 26 Kilometer lange Erdgasrohrnetz in der Gemeinde verantwortlich. (red) - Das Erdgasnetz der Gemeinde Muggensturm geht zum 1. Januar 2018 mit allen technischen Anlagen in das Eigentum der Eneregio GmbH über. Ab dann ist das Unternehmen für das etwa 26 Kilometer lange Erdgasrohrnetz in der Gemeinde verantwortlich. Kürzlich wurde nun an der bestehenden Gasdruckregelstation die formelle technische Übergabe besiegelt. In dieser Anlage wird die Erdgasmenge gemessen, die aus dem überörtlichen Netz der Netze Südwest entnommen und in das Muggensturmer Gasnetz eingespeist wird. Technisch betreut wird das Netz von den Mitarbeitern der Erdgas Südwest aus Ettlingen. Mit der Übernahme des Gasnetzes in Muggensturm sind nun einer Pressemitteilung des Energieversorgers zufolge die Versorgungsbereiche Strom, Gas und Wasser in einer Hand. "Die Muggensturmer Bürger haben kurze Wege, um ihre Anliegen zu klären. Im Bedarfsfall können wir im Netz eigenständig agieren und Aktivitäten mit gemeindeeigenen Baumaßnahmen koordinieren", so Geschäftsführer Jochen Mühl. Der in Muggensturm mit seiner Familie lebende neue technische Leiter des Unternehmens, Reiner Leis, erklärt: " Instandhaltungs- und Baumaßnahmen können nun in den Gewerken Strom, Gas und Wasser optimal aus einer Hand gesteuert und koordiniert werden. Die sich ergebenden Synergieeffekte werden zu Kosteneinsparungen führen - und damit zu günstigen Preisen für die Kunden." Auch Bürgermeister Dietmar Späth freut sich, dass sich das Unternehmen, das aus den ehemaligen Gemeindewerken gewachsen ist, "im schwierigen Umfeld des Energiemarkts gut behauptet und als attraktiver, zuverlässiger Versorger für Muggensturm und die Region kundenorientierter Energie-Anbieter ist." Ändert sich nun etwas für die Kunden? Für das bestehende Lieferverhältnis von Gas ergeben sich durch die Netzübernahme keine Änderungen, heißt es in der Pressemitteilung. Alle bestehenden Gaslieferverträge behalten ihre Gültigkeit, sofern sie nicht vom Kunden gekündigt werden. Die Haushalte in Muggensturm werden weiterhin von ihrem derzeitigen Gaslieferanten - gemäß ihres bestehenden Vertragsverhältnisses - mit Gas versorgt. Bei Fragen rund um das Thema Gasversorgung in Muggensturm stehen ab sofort die Mitarbeiter der Eneregio GmbH unter (07222)4056880 zur Verfügung.

