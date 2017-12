"Möglichmacher" zwischen den Welten

Beim offiziellen Abschied hat ihn OB Hans Jürgen Pütsch als einen "Möglichmacher" bezeichnet. Mit Wiegand gehe einer, der es wie kaum ein anderer verstanden habe, zwischen all den Bauvorschriften und Vorgaben machbare Lösungen zu finden, "die allen zugutekamen und alle zufriedenstellten", so Pütsch. Zu vermitteln und verschiedene Welten zusammenzubringen, gehörte quasi zu den Grundfesten seines Berufs. Wie Wiegand selbst sagt: "Baurecht ist zu einem Drittel Technik, zu einem Drittel Verwaltung, und das wichtigste Drittel dazwischen ist die Schnittstelle zwischen beiden. Wenn's da nicht funktioniert, geht gar nichts."

"Ich habe jedenfalls immer mindestens 100 Prozent gegeben", so der gebürtige Karlsruher. Fit gehalten habe er sich durchs tägliche Fahrradfahren: morgens von Bietigheim nach Rastatt, "um in den Tag reinzufahren", und abends wieder zurück, "um den Kopf freizukriegen. Denn zum Kopf vollkriegen gab es in vier Jahrzehnten allerlei. Seit 1980 arbeitete Wiegand im Kundenbereich Baurecht, damals noch Bauordnungsamt genannt. 1990 wurde er zum Leiter der Behörde. Im Grunde hat der "inoffizielle Stadtbaumeister" alle Gebäude miterlebt, die in den vergangenen 38 Jahren in Rastatt entstanden sind: das Benz-Werk, die Badner Halle, die Fruchthalle, den Hilberthof, die Schloss-Galerie, das Kino und viele mehr. "Durch die Hallen im Mercedes-Benz-Werk bin ich etliche Kilometer gelaufen", erinnert er sich. Jeder Plan zum Werk ging über seinen Tisch, jeden Winkel der Räume bis unters Dach hat er begutachtet. Und er hat zahlreiche sogenannte Brandverhütungsschauen mitgemacht, seine letzte noch in diesem Jahr. Stolz sei er darauf, dass er alle Brandschutzschauen - die sind alle fünf Jahre fällig - pünktlich erledigt habe.

Neben Denkmalschutz und der Begleitung von Bauvorhaben ist gerade der Brandschutz ein wichtiger Tätigkeitsbereich: Die Baurechtsbehörde ist nämlich für den baulichen Brandschutz verantwortlich. Als Bauverständiger arbeitete Wiegand eng mit der Feuerwehr zusammen. Zuletzt wurde er Ende November zum Brand in der Niederwaldstraße gerufen. Dort konnte er die Wehrleute unterstützen und sagen, ob sie den Dachbalken des brennenden Hauses stützen müssen. Sein Auge und seine Erfahrung haben schon manches Mal der Feuerwehr die Arbeit erleichtert, so die Stadtverwaltung.

Seine Mitarbeiter, 29 waren es in all den Jahren, bescheinigten ihm zum Abschied in einer ganz persönlichen "Abgeschlossenheitsbescheinigung" - ein klassisches Dokument im Baurecht - seine pragmatische Devise: Gebaut wird, wo Platz ist, und zwar nach den Bedürfnissen der Bürger. Allerdings war für den Ästheten Wiegand auch immer die Optik wichtig: Denn verunstalten sollen Gebäude ihre Umgebung niemals. Und so steckt ein bisschen Wiegand nicht nur in den vielen großen Bauvorhaben der Stadt, sondern auch in den vielen privaten Bauvorhaben.

Im Ruhestand will er sich nun Zeit nehmen für seine Enkelkinder, für Haus und Garten und für ausreichend Bewegung. "Langweilig wird mir sicher nicht", verrät Wiegand schmunzelnd. Präsent im Baurecht bleibt er vorerst auch: Wiegand sitzt im Gutachterausschuss in Bietigheim. Und OB Pütsch hat ihm vorgeschlagen, doch auch in Rastatt seine Expertise in einem Ausschuss einzubringen. Möglich ist es.