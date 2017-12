Rastatt kneift diesmal bei der Landesgartenschau Rastatt (ema) - Der Traum von einer Landesgartenschau (LGS) in Rastatt bleibt vorerst ein Traum. Die Große Kreisstadt hat in der aktuellen Ausschreibung des Landwirtschaftsministeriums ihren Hut nicht in den Ring geworfen. Das heißt: Wenn überhaupt, dann kann eine Landesgartenschau in Rastatt frühestens im Jahr 2031 stattfinden. Zwei Tage vor Weihnachten war die Bewerbungsfrist abgelaufen: Zu vergeben hat die Landesregierung die LGS-Termine für die Jahre 2026 bis 2030. Dass Rastatt nicht ins Rennen gegangen ist, darf als Überraschung gewertet werden. Die Stadtverwaltung hatte das Thema seit Juli 2017, als die Bewerbungsfrist startete, in der Öffentlichkeit nicht aufgerufen. Dabei liegen in der Schublade der Stadtplanung ambitionierte Pläne. Entsprechend groß war im Jahr 2010 die Enttäuschung, als Rastatt bei der Vergabe der Landesgargenschauen der Jahre 2019 bis 2025 leer ausgegangen war. Die Stadt hatte damals mit dem Konzept einer "Murgaue" auf die Landesgartenschau als "Impulsgeber" gesetzt, um mit einem Landeszuschuss von fünf Millionen Euro auch Infrastrukturmaßnahmen (Hochwasserschutz, Murgbrücken, Straßenbau) anzupacken. Das Konzept (Arbeitstitel: "Bonjour Rastatt - Vom Barock zur Gegenwart") sah vor, auf 27 Hektar einen Auepark zu präsentieren, bei dem der Bogen von den Bruchwiesen im Westen über die Murg bis zur barocken Innenstadt geschlagen werden sollte. Das umzäunte Gelände wäre eingerahmt von der Ottersdorfer-, Oberwald-, Buchenstraße sowie der Bebauung am westlichen Stadtrand. Über Wasserläufe und Wege sollte der "Rastatter Bruch" bis zum Stadtpark mit eingebunden werden. Die Murg wollte man "erlebbar" machen durch bessere Zugänge. Dass die Stadt nun kneift und auch nicht die bestehenden Pläne aus der Schublade gezogen hat, begründet die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg mit mangelnder Personalkapazität. Man verfüge nicht über einen Grünplaner, der das Wettbewerbsverfahren betreue; und parallel zum Tagesgeschäft sei die Aufgabe nicht zu bewältigen, so Dießelberg. Im Rathaus trägt man sich nun mit dem Gedanken, sich in der nächsten Ausschreibungsrunde (2031 bis 2035) zu bewerben. Hintergrund Damit wabert das Thema LGS nach Jahrzehnten weiter durchs Rathaus. Bereits Ende der 1970er-Jahre gab es Überlegungen, Flächen hinter dem Schloss samt Canrobert-Gelände für eine Landesgartenschau zu gestalten. 1989 bekam die Stadt sogar den Zuschlag (für den Kernbereich Stadtpark und Bruchwiesen), zog dann jedoch zurück. 1996 und 2002 warf Rasttat erneut den Hut in den Ring (mit dem Bereich Canrobert, Alte Bahnhofstraße und Fahlbusch), jedoch ohne Erfolg, der dann auch 2010 verwehrt blieb. Im Rathaus hielt sich hinter vorgehaltener Hand hartnäckig der Verdacht, dass man nicht zum Zuge gekommen sei, weil Rastatt um die Ansiedlung von IKEA kämpfte und sich damit den Entwicklungsplänen der Landesregierung widersetzte. Im Rathaus tröstet man sich, dass trotz der LGS-Absage vor sieben Jahren einige Projekte im Sinne des Grün-Konzepts umgesetzt worden seien. Pressesprecherin Dießelberg nennt das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) und den neuen Spielplatz in der Buchenstraße. Sollte sich Rastatt bei der nächsten Ausschreibung bewerben, wolle man Erkenntnisse aus der Klimaschutzanalyse berücksichtigen und stärker die Bürger beteiligen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bad Herrenalb

Endspurt in Bad Herrenalb Bad Herrenalb (lsw) - Die Vorbereitungen für die Gartenschau in Bad Herrenalb gehen auf die Zielgerade: Am 13. Mai wird die Schau unter der Überschrift "Blütentraum und Schwarzwaldflair" in dem Kurort eröffnet. Bis zum 10. September werden rund 200.000 Besucher erwartet (Foto: pr). » Weitersagen (lsw) - Die Vorbereitungen für die Gartenschau in Bad Herrenalb gehen auf die Zielgerade: Am 13. Mai wird die Schau unter der Überschrift "Blütentraum und Schwarzwaldflair" in dem Kurort eröffnet. Bis zum 10. September werden rund 200.000 Besucher erwartet (Foto: pr). » - Mehr Baden-Baden

Babo: Baustart verzögert sich Baden-Baden (sre) - Irgendwo zwischen Grün und Grau bewegt sich die Farbe, die der Denkmalschutz für die Fassade des Babo-Hochhauses abgesegnet hat (Foto: Reith). Doch der Investor ist mit dem Farbton unzufrieden - einer der Gründe, weshalb sich der Start der Bauarbeiten verzögert. » Weitersagen (sre) - Irgendwo zwischen Grün und Grau bewegt sich die Farbe, die der Denkmalschutz für die Fassade des Babo-Hochhauses abgesegnet hat (Foto: Reith). Doch der Investor ist mit dem Farbton unzufrieden - einer der Gründe, weshalb sich der Start der Bauarbeiten verzögert. » - Mehr