Stille Helden Von Anne-Rose Gangl Malsch - Die Heimatfreunde Malsch rufen immer wieder mit vielen niedergeschriebenen Erinnerungen die Malscher Bürger dazu auf, die Vergangenheit nicht zu vergessen, denn nur aus ihr kann die Zukunft gelebt werden. Der neueste "Malscher Historische Bote" befasst sich mit einem dunklen Kapitel der jüngsten Geschichte, über das nur noch wenige Zeitzeugen erzählen können. Unter dem Titel "Widerstand und Verfolgung 1933-1945" hat Autor Josef Bechler die "stillen Helden in und aus Malsch" in den Mittelpunkt gestellt, die aufgrund ihres Widerstands verfolgt, oft sogar getötet wurden. Die erste Ausgabe des 167-seitigen Buchs überreichte er an Bürgermeister Elmar Himmel, der bemerkte, Bechler habe all jenen, die sich in Malsch gegen die Nazi-Diktatur zur Wehr gesetzt hätten, ein Gesicht gegeben. Es ist bereits der vierte Band des "Malscher Historischen Boten", die sich alle dem großen Tabu-Thema der NS-Zeit von 1933 bis 1945 und den Nachkriegsjahren widmen. So entstand 2006 der erste Bote unter dem Titel "Die Kriegsjahre und das Kriegsende in Malsch", 2007 das Buch "Flüchtlinge - Heimatvertriebene - Neubürger", Malsch in den Nachkriegsjahren und 2009 der dritte Bote mit dem Titel "Jüdisches Leben in Malsch". "Alle vier Boten sind eine Anklage gegen Krieg, Vertreibung und jede Form von Diktatur. Sie sollen aufzeigen, dass es sich lohnt, für unsere heutigen Wertvorstellungen einzutreten", betonte Bechler. 35 Jahre lang hatte er recherchiert, um all die geschichtlichen Informationen und Erzählungen zusammentragen zu können. Unzählige Zeitzeugen hat der 73-jährige Heimatfreund befragt, deren Berichte niedergeschrieben und anhand von 45 Fotos sowie über 40 Dokumenten dargelegt. "Die Schriften ermahnen uns, dass es nicht genügt, kein Unrecht zu tun, sondern wie wichtig es ist, sich gegen aufkommendes Unrecht zu wehren", sagte Michael Huber, Vorsitzender des Vorstands der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, die den Druck des Buchs mit rund 3 000 Euro unterstützte. Im vierten "Malscher Historischen Boten" werden die Behinderungen des kirchlichen Lebens in Malsch während des Nationalsozialismus beleuchtet. Acht Malscher Bürger, von Pfarrer Emil Föry bis Hauptlehrer Heinrich Nissel, waren aufgrund ihres mutigen Auftretens damals inhaftiert worden. Zwölf Malscher Bürger leisteten öffentlich und still Widerstand gegen die Verfolgung aufgrund von Parteien-, Gewerkschafts-, Pressezugehörigkeit. Kritik am Regime wurde mit unerbittlicher Härte bestraft, was auch Franz Karl Kastner hautnah erleben musste. Im Buch wird erzählt, wie er auf einer Wiese gerade Futter für seine Kühe holte, als er auf dem benachbarten sogenannten "Russenlager" sah, wie ein russischer Kriegsgefangener misshandelt wurde. Mutig ergriff er Partei und wurde dafür von einem anderen Malscher Bürger für seine Zivilcourage angezeigt. Kastner erhielt hierfür eine Gefängnisstrafe. Nach dem Krieg war er der erste demokratisch gewählte Bürgermeister von Malsch. Erzählt wird in dem Buch auch die Geschichte der sechs Malscher Euthanasie-Opfer, die im Schloss Grafeneck auf der Schwäbischen Alb umgebracht wurden, berichtet wird über die mehr als 1 200 Kriegsgefangenen, Militärinternierten und ausländischen Zivilarbeiter aus ganz Europa, die in Malsch beherbergt wurden, über die insgesamt 13 Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos, die unter anderen zum Bau der Autobahn eingesetzt wurden. Der Malscher Historische Bote "Widerstand und Verfolgung 1933-1945", ISBN 978-3-00-058095-6, ist im Rathaus Malsch erhältlich. Am Donnerstag, 22. Februar, lädt Josef Bechler mit dem Bildungswerk der Katholischen Seelsorgeeinheit Malsch ab 19.30 Uhr zu einem Vortrag über die "stillen Helden" mit dem Titel "Das kirchliche Leben in Malsch von 1933 bis 1945" in das Theresienhaus, Muggensturmer Straße 6, ein.

