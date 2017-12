Wagnis entwickelt sich zu Erfolgsserie

Die Vorsitzende Doris Weßbecher-Hengst wird vermutlich ein paar Schlaglichter auf Engelhards Laufbahn werfen, die im Laufe der Zeit in insgesamt sieben Ehrungen Anerkennung fand. Aus einer Auflistung geht als bisher höchste Auszeichnung die Goldene Verdienstnadel des Deutschen Harmonika-Verbands hervor, die Engelhard 2012 verliehen wurde. Der Grundstein der Karriere wurde im Harmonikaclub "Edelweiß" in Elchesheim-Illingen gelegt, wo der kleine Horst im Alter von sieben Jahren Akkordeonspielen lernte. Mit 13 Jahren kam das Schlagzeug dazu, ab dem 15. Lebensjahr war er als Tanzmusiker mit verschiedenen Bands unterwegs.

Die Quetschkommode ließ er nie verstauben. Gerade 18 Jahre alt, legte er in Trossingen die Dirigentenprüfung des Deutschen Harmonika-Verbands ab. Von 1975 bis 1981 durfte er die neuen Fähigkeiten als Leiter des Jugendorchesters des HC Elchesheim-Illingen unter Beweis stellen. Im Jahr 1986 übernahm er den Dirigentenstab beim Nachbarverein in Au am Rhein, wo er mit dem ersten Orchester bald auf eigene Revuen zusteuerte, die stets mit enormem Aufwand und großer Besetzung in Szene gesetzt wurden.

Das Wagnis entwickelte sich zu einer Erfolgsserie mit zwölf Folgen. Im Rhythmus von zwei Jahren wurden Revueprojekte wie "Ein Abend am Broadway", "Stars in Concert" oder "Akkordeon im Wandel der Zeit" realisiert, dreimal wurde die "Klappe" für Filmthemen geschlagen. Die Schlussrevue "My Way" war als Streifzug durch die ganze Serie angelegt.

Im Showbusiness wandelte Engelhard von 1996 an einige Jahre auch als Produzent des von Heiko Engelhard und Michael Essig stammenden Musicals "Dracula". Seit über 35 Jahren ist er zudem als Leiter von Chören tätig. In der Gesangssparte hat er seine ersten Schritte in den Jahren 1973 bis 1976 als Tenor beim Günter-Horn-Chor unternommen. Zu seinem Akkordeondirigentendiplom kam 1982 die Dirigentenprüfung beim Badischen Sängerbund. Schon 1981 übernahm er die musikalische Leitung beim MGV Gaggenau-Oberweier, wo er bis 1996 wirkte. Von 1999 bis 2009 brachte er bei den Niederbühler Dorfsängern seine Talente als Schlagzeuger und Sänger unter einen Hut.

Seit 2009 ist Engelhard beim Gesangverein "Liederkranz" in Plittersdorf sowohl Dirigent des Männerchors wie auch des Modernen Chors. Diese Doppelfunktion übt er auch weiterhin aus. Der Musik geht Engelhard, der hauptberuflich als Vermessungstechniker bei der Stadt Rastatt arbeitet, so schnell also nicht verloren. Dem HC Au bleibt der 64-Jährige allein schon durch seine erwachsenen Kinder verbunden. Die Tochter spielt im Orchester Akkordeon, der Sohn Klavier.

Neuer Dirigent ist Ralf Erhardt, ein Musiklehrer mit eigener Schule in Friesenheim bei Lahr und Engagements bei mehreren Vereinen. Bei "Viktoria" Au am Rhein wird er im Januar erstmals die Proben leiten.