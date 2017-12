Visitenkarte am Ortseingang wird aufgemöbelt

(sch) - "Das wurde zu einer echten Herausforderung für mich", beschreibt Roland Schell die vergangenen Wochen, in denen er die Restaurierung eines alten Leiterwagens in Angriff genommen hat. Dutzende Stunden und jede Menge Herzblut flossen seither in das alte und morsche Gefährt und sorgten für eine zeitintensive Winterbeschäftigung im früheren Zimmereibetrieb.

Doch wie kommt man zu einer solchen Aufgabe? Rückblick: Seit mehreren Jahren kündigt in den letzten Wochen vor dem Spargelfest ein Plakat am östlichen Ortsende das kommende Großereignis im Spargeldorf an. Montiert ist der überdimensionale Aushang auf diesem alten Leiterwagen, der im Besitz der Spargelgemeinde ist und an dem der Zahn der Zeit massiv genagt hatte. Ortsbaumeister Elmar Sauter hatte die Idee und klingelte nach einer Sitzung bei Gemeinderat Roland Schell an. Dieser hatte Anfang des Jahres seinen Zimmereibetrieb aufgegeben, verfügte deshalb nun über mehr Freizeit und vor allem auch über das notwendige Fachwissen zur Grundsanierung des Leiterwagens. "Da konnte ich nicht nein sagen", so Schell, der aber auch gleich eingestand: "Das war teilweise absolutes Neuland für mich." Zwar ist das Element Holz bekanntes Terrain für den ehemaligen Zimmerermeister Schell, doch ist für eine solche Aufgabe eigentlich der Beruf eines Wagners gefragt, ein Berufsstand, der inzwischen nahezu ausgestorben ist.

Laut Nachschlagewerk handelt es sich bei einem Leiterwagen um einen hölzernen, zweiachsigen Wagen mit Deichsel, dessen Seitenwände einen geleiterten Aufbau haben und ihm den Namen gaben. Solche Wagen fanden früher vorwiegend zum erntemäßigen Einbringen von Stroh und Heu Verwendung. Wenn die Leitern abgenommen waren, konnte damit auch Langholz und Mist gefahren werden.

Nichtsdestotrotz packte Schell die Aufgabe an und erlebte prompt Überraschungen am laufenden Band. So waren rechts und links in den Leiterwänden nahezu alle Sprossen verrottet und teilweise nur notdürftig mit Metallstücken geflickt worden. Auch eine unter dem Wagen durchführende Verbindung zerbrach krachend beim ersten Belastungstest.

Doch von all dem ließ sich Roland Schell nicht aufhalten. Auch die im ersten Schritt gestellte Frage "Was kann man erhalten, was muss neu gemacht werden?" war schnell beantwortet. Denn es zeigte sich, dass lediglich die eisenbeschlagenen vier Räder, die Deichsel und die beiden Achsen noch einsetzbar waren, der komplette Rest des historischen Wagens aber ausgetauscht werden musste. Die Konturen jedes einzelnen Teils kopierte Schell auf das große Reißbrett, wobei sich trotz vorsichtiger Handhabung oft die morschen Teile dann endgültig in Kleinteile auflösten. Übertragen wurden die sogenannten Aufrisse dann auf die mächtigen Eichen- und Fichtendielen, die er mit kundigem Auge zuvor selbst bei einem Holzgroßhandel ausgesucht hatte. Mittels seiner Säge-, Hobel- und Kopierfräsmaschinen arbeitete er mit viel Liebe zu jedem noch so kleinen Detail in den letzten Tagen die alten Formen wieder heraus. "Dabei habe ich auch den gebogenen Schwung des seitlichen Leiterbaums exakt übernommen, um damit wirklich eine Eins-zu-eins-Kopie zu bekommen", verrät er.

Inzwischen lagern in seiner Werkstatt schon die Bretter für den Boden und die Seitenwände, und via Internet ist er nach Feierabend auf der Suche nach den originalgetreuen Schrauben und Muttern für den Wagen. Wann genau er die Restaurierungsarbeiten abschließen wird, weiß er noch nicht genau. Aber eines ist für ihn ganz sicher: "Zum nächsten Spargelfest wird der Wagen auf jeden Fall fertig sein."