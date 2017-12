Frühstart für Böller-Verkauf

Wie in den vergangenen Jahren liegen auch 2017 Feuerwerksbatterien voll im Trend. Einmal angezündet, entfacht sich ein buntes Feuerwerk. "Das ist viel einfacher, als immer wieder eine Rakete zu starten", sagt Markus Hampe und zeigt in seinem Einkaufswagen, in den er gleich vier Feuerwerksbatterien gepackt hat. Rund 50 Euro hat er dafür ausgegeben. "Schließlich soll das neue Jahr doch entsprechend begrüßt werden", sagt seine Schwester Astrid Fuhrmann. Da sie am 1. Januar auch noch Geburtstag hat, gibt es in der Nacht zu Montag gleich doppelten Grund zum Feiern. Entsprechend sind rund 20 Gäste bei der Familie eingeladen, gemeinsam das Jahr 2018 zu begrüßen. Auf die altbewährten Silvesterraketen setzt derweil Peter Schlager: "Ich finde es toll, die Raketen abzuschießen. Das gibt es in jedem Jahr nur ein einziges Mal, und deshalb nutze ich gern die Möglichkeit, mich aktiv am Feuerwerk zu beteiligen", sagt er.

Da die Silvesterböller auch Gefahren mit sich bringen, wurden die Mitarbeiter bei Edeka speziell geschult. "In jedem Markt darf pro Verkaufsfläche nur eine bestimmte Menge an Sprengkraft auf einmal präsentiert werden. Zudem sind ein Wassereimer und ein Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe der Verkaufsfläche Pflicht", sagt David Schnurr. Im Edeka-Markt Liebich in der Rastatter Rheinau wurde gestern auch ein Tisch für die ganz jungen Feuerwerksfans aufgebaut. Denn wer Raketen und Batterien kaufen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. "Wenn sich das Kassenpersonal unsicher ist, muss es sich einen Ausweis zeigen lassen", sagt Schnurr.

Ralf Geiser packt derweil in einem anderen Rastatter Supermarkt gleich mehrere Raketen ein. "Wir wollen gemeinsam mit den Nachbarn ein buntes Feuerwerk an den Rastatter Nachthimmel zaubern und hoffen deshalb auf gutes Wetter", sagt er. Gemeinsam mit seinen Freunden sollen in der Silvesternacht rund 100 Euro verschossen werden. Eine Tatsache, die Edeltraud Graminski nicht verstehen kann. "Wir kaufen schon seit vielen Jahren keine Silvesterböller mehr. Das Geld dafür ist mir einfach zu schade", sagt sie. Auch Robert Schuster will sich nicht am Silvesterfeuerwerk beteiligen. "Ich schaue lieber zu und kann den Start in das neue Jahr so ohne viel Stress genießen", sagt er.

Zum ersten Mal dürfen Pascal (8) und seine Schwester Lena (7) an Silvester bis Mitternacht wach bleiben. "Natürlich werden wir das neue Jahr mit einigen Böllern gebührend begrüßen", sagt ihre Mutter Eugenia Raminski. Dass es für die Kinder dabei nur zuschauen heißt, ist kein Problem: "Unser Papa sorgt für das Feuerwerk, und wir applaudieren dann."