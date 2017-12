20 Kilogramm Baumwolldrucke aus Afrika

Durmersheim - International ist das Kostümbild des JKG-Musicals "Moses: Der Stab Gottes". In der Hardtgemeinde entstand dafür eine Kooperation zwischen der Jugendkirche "Via" und der Hilfsaktion "Togo/Togoville". Alise Janikovits entwarf die Darstellergarderobe, die man ab Mitte Januar in Eigenarbeit herstellt. Das Gros der Stoffe lieferte Monika Holveck. Im Herbst 2016 brachte die Vorsitzende der Durmersheimer Hilfsaktion 20 Kilogramm Baumwolldrucke von ihrer Afrikareise mit.

Obgleich die Materialien in der togoischen Hauptstadt Lomé laut Holveck günstiger sind, "kauften wir die Prints auf den Märkten im Landesinnern, in dem von uns unterstützen Sprengel, um dort den Frauen finanziell unter die Arme zu greifen".

Fünf Stoffmärkte habe man "abgeklappert". Die Auswahl an "toller Qualität" sei gigantisch, "denn der Stoffhandel in Togo ist riesig", sagt Holveck. Zur Erinnerung: Die Hilfsaktion besteht seit 1995. Der Gründer war Holvecks Ehemann Philippe, der 2006 starb.

Alle Aktionen konzentrierten sich anfänglich auf das Dorf Togoville, 35 Kilometer östlich der Hauptstadt. Inzwischen hat sich der Radius des Hilfswerks um etliche Dörfer erweitert. Aufgrund der politischen Struktur sind Frauen in Togo nicht gut gestellt. Holveck und ihre Mitstreiter vermitteln Kinderpatenschaften, bauen und unterhalten Schulen, errichten Brunnen sowie Latrinen, bilden Frauen unter anderem zu Näherinnen aus und betreiben eine Schneiderei, wo man Schuluniformen fertigt. Die Stoffe für die Kleidung besorgt der Hilfsverein, womit sich der Kreis in Sachen Stoffmärkte schließt.

Das dort verkaufte Material stammt indes aus Europa. Ab den 1950er Jahren importierte man die Textilien von niederländischen Firmen mit Sitz in Indonesien; daher heißen die farbenfrohen, robusten, schimmernden Drucke "Wax Hollandais". Obwohl Togo ein armes Land ist, gab es in den 1990er Jahren Frauen, die durch den Handel mit diesen Stoffen zu Reichtum kamen. Man nannte die Damen "Nana Benz", die Mütter mit dem Mercedes. Sie verkauften die holländischen Waren, dachten sich Geschichten für die Stoffmuster aus. "Mon mari est capable" (Mein Mann kann) hieß eines, "Pomme de divorce" (Apfel der Scheidung) ein anderes. In jüngster Zeit sind die "Wax Hollandais" unter jungen Togoern wieder sehr beliebt, was die große Auswahl an Prints auf den Märkten erklärt.

Dass die Muster einzigartig sind, wird bei der Uraufführung des Musicals am 10. und 11. März zu sehen sein. Der Vorverkauf für das Premierenwochenende läuft. Gutscheine für Eintrittskarten gibt es bei Foto-Herz in Durmersheim. Fast 50 Ehrenamtliche stehen bei den Aufführungen im Rampenlicht. Unsichtbar hinter den Kulissen wirken zusätzlich zehn Ton- und Lichttechniker. Ein Bistro- und Cateringteam umfasst zehn freiwillige Helfer. Dazu kommen etliche "gute Geister" als vielseitige Hintergrundhelfer. Sie allen leben mit ihrem gemeinsamen Tun nach den Worten von Gemeindereferent Dieter Janikovits "die Erfahrung des Immanuel" (hebräisch: Gott mit uns).