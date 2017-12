Angst vor mehr Lärm

Die Planung war im Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeheckt worden. In Durmersheim bekam man im November 1967 Wind davon. Das Entsetzen war groß, der Widerstand ebenso. Bürgermeister Heinrich Bauer, Gemeinderat und Einwohnerschaft machten geschlossen Front gegen das Projekt. Die Nachricht hatte wie ein Blitz aus heiterem Himmel in Form eines Presseartikels in Durmersheim eingeschlagen. Am 10. November 1967 wurde das Thema von Bürgermeister Bauer anlässlich einer Gemeinderatssitzung "vor Eintritt in die Tagesordnung" zur Sprache gebracht. So ist es im Mitteilungsblatt der Gemeinde vom 17. November 1967 nachzulesen, das im Rathausarchiv verwahrt wird.

"Wie aus Zeitungsberichten zu entnehmen war", heißt es in der Sitzungsniederschrift, "soll der Militärflugplatz Karlsruhe in den Hardtwald zwischen Malsch und Durmersheim verlegt werden." Der Karlsruher Militärflugplatz befand sich in der Erzbergerstraße. Er wurde von der US-Armee genutzt, die infolge des Zweiten Weltkriegs in der Fächerstadt stark präsent war. Offenbar wollte man den Flughafen aus dem Stadtgebiet haben.

In dem Bericht vom 17. November ist von 72 Hektar Forst die Rede, die Durmersheim opfern sollte. Neben dem Verlust von Wald drohe Fluglärm, durch den die Bevölkerung einer "nicht unwesentlichen gesundheitlichen" Beeinträchtigung preisgegeben würde, protestierte Bauer. Die Einwohner müssten sowieso "genug Lärm" durch den Flugbetrieb des kanadischen NATO-Flugplatzes in Söllingen ertragen. Dazu muss man wissen, dass zu jener Zeit das ohrenbetäubende Donnergrollen tieffliegender Düsenjäger für die Bevölkerung in Mittelbaden ein Alltagsgeräusch war.

Zielscheibe des Unmuts in Durmersheim war Werner Munzinger, Präsident des Regierungsbezirks Nordbaden mit Sitz in Karlsruhe. An ihn richtete sich in der Ratssitzung am 10. November die Erklärung, dass sein Vorhaben "von den südbadischen Gemeinden nicht akzeptiert werden kann". Bis zur Kommunalreform in den 1970er Jahren gehörte Durmersheim mit dem Landkreis Rastatt politisch zu Südbaden und war dem Regierungspräsidium Freiburg zugeordnet. Die "Pläne Nordbadens" wurden strikt zurückgewiesen. Im Dezember 1967 wurde das Thema in einer weiteren Gemeinderatssitzung besprochen. Munzinger hatte sich zwischenzeitlich zu einer "Aussprache" mit Gemeindevertretern getroffen. Doch obwohl er "einer geschlossenen Front der Betroffenen (außer der Stadt Karlsruhe) gegenüberstand, war er nicht gewillt, sein Projekt aufzugeben", wurde mit Bitternis festgestellt. Der Regierungspräsident habe mit Enteignung gedroht.

Einstimmig fasste der Gemeinderat den vorbeugenden Beschluss, "den Verkauf von gemeindeeigenem Gelände für dieses Projekt abzulehnen". Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde eine Bürgerversammlung anberaumt. Der Gemeinderat solle von den Bürgern beauftragt werden, "auch wirklich alles gegen die Verwirklichung der Flugplatzpläne zu unternehmen". Die Versammlung wurde auf den 5. Januar 1968 ins Gasthaus "Wolf" einberufen. Der Jahrgang 1968 des Amtsblattes fehlt im Gemeindearchiv. Ein Zeitzeuge half, die Recherchelücke zu schließen: Helmut Koffler.

Der bekannte Erdbeerproduzent war als Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender der CDU sowie als Bürgermeister-Stellvertreter lange Zeit eine prägende Kraft der Kommunalpolitik. Das Vorhaben sei "völlig überraschend" publik geworden, Munzinger habe es "einfach in die Welt gesetzt", erinnert sich Koffler im Gespräch mit dem BT. Die Bürgerversammlung sei sehr gut besucht gewesen, die Bevölkerung habe dem Gemeinderat starken Rückhalt gegeben, die Ablehnung der Flugplatzpläne sei einmütig gewesen. Gleichzeitig habe man Verbindungen nach Stuttgart spielen lassen und den damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger (CDU) zum Einschreiten bewegen können.

Dieser sei höchstpersönlich in Durmersheim erschienen. Koffler hat noch vor Augen, wie Filbinger "auf der Rathaustreppe" zur Bevölkerung gesprochen und erklärt habe, dass der Flugplatz nicht gebaut werde. Koffler blickt auf den von ihm miteingefädelten Coup bis heute mit Zufriedenheit zurück. Von Flugplatzvisionen für Durmersheim hat man nie mehr etwas vernommen. Im Hardtwald fliegen nur Vögel umher, den Spaziergängern zur Freude.