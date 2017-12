Vom tierischen Ludwig bis zum Knothen, der im Rathaus platzt Rastatt (ema) - Was hatte 2017 zu bieten? Auch im Raum Rastatt, zwischen Hügelsheim und Malsch, Kuppenheim und Au am Rhein, gab es in den vergangenen zwölf Monaten wieder viel Stoff für die BT-Lokalredaktion und damit auch für unsere Leserinnen und Leser. Den Schlagzeilen des Jahres 2017 können Sie wieder bei unserem beliebten Silvester-Kreuzworträtsel auf die Spur kommen. Wir umschreiben 16-mal bestimmte Begriffe oder Namen. Wer die Aufgaben löst, kann die Buchstaben aus den Farbfeldern übertragen, um das Lösungswort zu bilden. Gesucht wird der Name eines altehrwürdigen Gebäudes. Und wer erfolgreich rätselt, soll (mit etwas Glück) auch belohnt werden: Unter allen richtigen Einsendungen verlost die BT-Lokalredaktion einen Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro - einzulösen in Geschäften unserer Region. Schicken Sie das Lösungswort an: Badisches Tagblatt, Lokalredaktion, Postfach 1161, 76401 Rastatt. Fax: (07222) 7672483; E-Mail: redra@badisches-tagblatt.de - oder einfach in einer der BT-Geschäftsstellen abgeben. Einsendeschluss ist am 8. Januar 2018. Waagerecht: 1 Veronika, der Lenz ist da, in Au, da singt man trallala (Nachname). 2 Der Methusalem unter den Rastatter Stadträten (Nachname). 3 Seit 40 Jahren ein flexibles Bollwerk im Rhein 4 Dieser Kater fehlt vielen im Park von Favorite. 5 Aus zwei mach eins: So eine Fusion ist für manchen Schwimmer ein Schlag ins Wasser. 6 Prächtiges Gotteshaus mit engem adeligen Bezug. 7 Ludwig, der Markgraf? Nein, tierischer: Ludwig, die... 8 Dieser Chorleiter gibt auch mit 90 Jahren noch trefflich den Ton an (Nachname). 9 Dieser Bürgermeister ist immer am Überholen und deshalb nie zu späth (Vorname). 10 Na dann, Prost: Von dieser Traditionsbrauerei ist nichts mehr übrig. Senkrecht: 11 Die majestätisch klingende Achse in Rastatt soll jetzt bald auch prächtig aussehen. 12 Er hat sich 32 Jahre lang als Bürgermeister am Rihmen gerissen (Vorname). 13 Ein Stadtteil macht Geschichte - nicht nur im Stadtmuseum. 14 Jetzt könnte auf der Chefetage im Rastatter Rathaus der Knothen platzen (Vorname). 15 175 Jahre alt, schmeckt aber vielen immer besser. 16 Unfreiwilliger Bahnhaltepunkt unter der Erde: So einen Unfall kannte man bislang nur von Schiffen und Flugzeugen.

