Bürger legen Widerspruch ein

Muggensturm - Die Anwohner rund um das Muggensturmer Recyclingunternehmen Karl Joos GmbH fühlen sich nach wie vor vom Lärm, den die Firma verursacht, gestört. Mit der Genehmigung eines Antrags, den der Betrieb 2016 gestellt hatte, verknüpfte das Landratsamt Rastatt im Sommer einige Auflagen. Doch die wurden zum großen Teil nicht umgesetzt, berichten die Anwohner. Den Grund dafür erläutert Edgar Burkard, Leiter der Abteilung Umweltverfahren im Umweltamt: Gegen die Genehmigung des Landratsamts wurde vonseiten der Bürger Widerspruch eingelegt. Dieser wird derzeit geprüft.

Das Unternehmen wollte unter anderem eine mobile Alligatorenschere sowie eine Paketierpresse anschaffen. Zudem hatte es vor einiger Zeit seinen Durchsatz von 54000 auf 66600 Tonnen erhöht. Verarbeitet wird unter anderem Altmetall. Diese Erhöhung wurde damals formal abgesegnet und mit der Entscheidung des Landratsamts im Sommer offiziell genehmigt. In Konflikt geriet das Unternehmen immer wieder mit den Anwohnern, unter anderem in der Vogesenstraße, die sich vom Lärm der Firma belästigt fühlen.

"An manchen Tagen ist es ein bisschen besser", berichtet einer der Anwohner. Das Abladen der Container sei aber "nach wie vor ein Problem". Vor allem, wenn es auf den Feierabend zugehe. Dann höre es sich so an, als würden die Container einfach fallengelassen. Immerhin halte sich das Unternehmen seit der Entscheidung des Landratsamts an die Betriebszeiten. "Im Winter ist es sowieso besser", betont ein weiterer Anwohner, "da ist man drinnen und hat die Fenster geschlossen". Mit Angst blicken die Anwohner jedoch dem kommenden Frühjahr und Sommer entgegen.

"Hinsichtlich des Lärms müsste man noch einiges tun", fordern die Anwohner. Dass das Recyclingunternehmen nicht eingehaust werden muss, verstehen sie immer noch nicht ganz und vergleichen dabei ihre Situation mit der in Kuppenheim. Dort will eine Metallverwertungsgesellschaft aus Gottenheim bei der früheren Discothek Sonic eine Paketier-Anlage zur Lagerung und Behandlung von Aluminium- und Stahlblechen errichten. Be- und Entladung soll in Kuppenheim eingehaust erfolgen, lediglich die Waage befinde sich im Freien. Einige Muggensturmer haben große Hoffnungen in die Kuppenheimer Anlage gelegt, sie sehen diese als Konkurrenz zur heimischen Firma. "Vielleicht würden die Anlieferungen bei uns sinken."

Doch ob die Firma in Kuppenheim überhaupt kommt, ist noch nicht sicher. Derzeit laufe ein immissionsschutzrechtliches Verfahren beim Landratsamt, informiert der Kuppenheimer Bürgermeister Karsten Mußler. Dieses entscheide darüber, ob eine Ansiedlung überhaupt möglich sei.

Aber auch in Sachen Joos ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Denn momentan werden die Widersprüche gegen die Entscheidung des Landratsamts bewertet. Wenn diese zulässig und inhaltlich begründet sind, zum Beispiel bei neuen Erkenntnissen, könnte der Fall ans Regierungspräsidium Karlsruhe weitergegeben werden. Dann würde eine erneute Entscheidung anstehen.