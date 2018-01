Was der Alpenkrieg mit Mittelbaden zu tun hat

Rastatt - Wer nicht in den Skiurlaub gefahren ist, muss nicht auf Schnee und Hochgebirge verzichten, sondern kann sich im Wehrgeschichtlichen Museum (WGM) zumindest mental in die Alpen versetzen. Allerdings ist das Thema ein Ernstes: Mit dem Ersten Weltkrieg im Alpenraum beschäftigt sich noch bis 15. April die laufende Sonderausstellung "Die kahlen, kalten Berge". Viele originale Exponate machen anschaulich, wie Soldaten der deutschen Gebirgstruppen an diesem besonders unwirtlichen Kriegsschauplatz kämpften, lebten und fielen (wir berichteten).

Der aufmerksame Ausstellungsbesucher lernt neben den extremen Anforderungen, die die Soldaten vor 100 Jahren im Gebirgskrieg bewältigen mussten, auch interessante Mosaiksteine mittelbadischer Geschichte kennen. Die ehemalige Festungsstadt Rastatt etwa war schon während des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 und dann im Ersten Weltkrieg ein wichtiger Sammelpunkt für Kriegsgefangene, wie WGM-Direktor und Alpenkriegsexperte Dr. Alexander Jordan im Ausstellungskatalog schreibt. Unter den italienischen Gefangenen, die ab November 1917 nach der gewonnenen zwölften Isonzoschlacht in Rastatt interniert waren, befanden sich auch drei junge Offiziere, die nach dem Krieg in ihrer Heimat bedeutende Literaten werden sollten: Carlo Emilio Gadda, der Dramatiker Ugo Betti und Bonaventura Tecchi. Carlo Emilio Gadda (1893-1973) führte den gesamten Krieg über ein Tagebuch, das er später veröffentlichte und das bis heute gedruckt wird. Der junge Schriftsteller, der später nach Celle verlegt wurde, beschreibt darin unter anderem die Zustände in der Rastatter Gefangenschaft, nachzulesen auch im Ausstellungskatalog.

Gadda erzählt von der tagelangen Fahrt im Güterwaggon ohne Sitzgelegenheiten. Die Soldaten mussten auf dem kalten, feuchten und schmutzigen Boden schlafen. In Rastatt angekommen, mussten sie in Viererreihen durch ein Gebiet mit Einfamilienhäusern und die Leopoldkaserne, dann durch ein Gehölz zum sogenannten Ukrainerlager marschieren. Dort hatten die Offiziere etwas bequemere Baracken mit Öfen und durften Pakete empfangen. Die einfachen Soldaten waren in ehemaligen Festungsgebäuden untergebracht, die feucht und kalt waren. Doch Gadda freute sich, endlich einmal wieder unter einem Dach schlafen zu können, in einem Stockbett mit Laken und Decke. Die Latrinen waren in einer eigenen Baracke ziemlich außerhalb. Für Gadda vor allem nachts ein Problem. Duschen oder baden konnte man nicht, frische Unterwäsche hatte es seit der Gefangennahme nicht mehr gegeben.

Jeder Kriegsgefangene durfte eine vorgedruckte Postkarte als Lebenszeichen an die Angehörigen verschicken, allerdings durfte er sie nur unterschreiben. Gadda schildert Monotonie, Langeweile und Heimweh. Gegen die "Stacheldrahtkrankheit" gründeten die Gefangenen Sport- und Theatergruppen, pflanzten Gemüse an. Es gab Puppenspiel- und Gesangsgruppen und ein Lagerorchester.

Ein schwarzes Gesöff, das Kaffee sein sollte

Doch der Hunger machte den Gefangenen zu schaffen. "Um 8 Uhr (nach dem Wecken um 7 Uhr) gibt es einen Schöpflöffel schwärzlichen Gesöffs, das ein Kaffee sein soll (gebrannte Eicheln und Saubohnen) sowie ein Kommissbrot für fünf Personen (pro Kopf ca. 200 Gramm)", übersetzt Ragni Maria Geschwend in ihrer Quellenedition. Mittags gibt es eine dünne Wassersuppe, in der einige Kohlblätter, Kartoffelschalen, Graupen oder etwas Ähnliches schwimmen. Abends gibt es dieselbe Suppe noch einmal. Allerdings hungerten im Winter 1917/1918 - dem sogenannten Steckrübenwinter - nicht nur die Kriegsgefangenen, sondern auch die Zivilbevölkerung.

Noch schlimmer wurde alles, als Gadda von der Baracke im Ukrainerlager in die Friedrichsfeste verlegt wurde - in einen düsteren, schmutzigen Saal, der den Italiener an ein mittelalterliches Gefängnis erinnerte. Das neue Jahr brachte eine kleine Verbesserung, denn Gadda wurde zum "Küchen-Offizier" ernannt und musste nun keinen Hunger mehr erleiden, dafür aber die Beschimpfungen und Verwünschungen seiner neidischen Kameraden. Ende März 1918 wurde er dann von Rastatt nach Celle verlegt.

Ein weiterer Name, der mit der mittelbadischen Region verbunden ist und in der Ausstellung genannt wird ist Wilhelm Paulcke (1873-1949), der Begründer der Schneeschuhtruppe in Baden. "Skier nannte man damals noch Schneeschuhe", weiß Jordan. Der gebürtige Sachse ist ein Pionier des Skisports. Mit zehn Jahren bekam er seine ersten Ski aus Norwegen und bastelte sich eine Fantasiebindung zurecht. Als seine Eltern wenig später starben, kam er zu einem Onkel nach Baden-Baden. Im Schwarzwald konnte er seine sportlichen Ambitionen ausleben, am Battert lernte er klettern, erfährt der Ausstellungsbesucher. Schon kurz nach 1900 regte Wilhelm Paulcke erfolgreich Skipatrouillen für Jägerbataillone an. Auf seine Initiative hin wurde in der ersten Satzung des Deutschen Ski-Verbands (DSV) die Ausbildung von Militärskiläufern für das Heer als Ziel des Verbands festgelegt.

Pionier des Skisports aus Baden-Baden

Paulcke ersann 1914/15 das erste Ski-Exerzierreglement für neu formierte Schneeschuh-Bataillone. Im Ersten Weltkrieg wirkte Paulcke an der Aufstellung des I. und II. Schneeschuh-Bataillons mit, das II. Bataillon führte er selbst in Tirol 1915. Ende 1915 wurde er in das Osmanische Reich geschickt, um dort Skiformationen auszubilden. Dort organisierte er auch die Herstellung von Skiern. Später wurde er verwundet und musste sich lange im Lazarett aufhalten.

Alexander Jordan forscht und schreibt auch über die Ausstellung hinaus an der Geschichte der deutschen Gebirgstruppen. Wertvolle Quellen dazu findet er erstaunlicherweise im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Die Unterlagen sind dort, weil die Stabsoffiziere als Kern der im Ersten Weltkrieg neu aufgestellten Truppenteile aus dem badischen 14. Armeekorps, namentlich aus dem Rastatter Regiment der Hohenzollernfüsiliere stammten. Nach 1918 gelangten die Unterlagen deshalb mit den Papieren des Regiments ins badische Staatsarchiv. www.wgm-rastatt.de