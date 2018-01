Unwetter hält Feuerwehren auf Trab

Größere Schäden oder gar verletzte Menschen waren offenbar nicht zu beklagen, insgesamt ist Rastatt glimpflich davongekommen, bilanzieren die städtische Pressestelle und die Feuerwehr. Gleichwohl mussten die Floriansjünger am Vormittag 13-mal im Stadtgebiet ausrücken, um umgeknickte Bäume zu entfernen, außerdem drohte ein Baugerüst umzustürzen. Ein Großteil der Bäume krachte auf Fahrbahnen, unter anderem erwischte es zweimal die L78 (Natostraße) bei Wintersdorf. Mit "Mann und Maus" im Einsatz waren auch die Technischen Betriebe, so Pressesprecherin Heike Dießelberg.

Landkreisweit verzeichnete die Integrierte Rettungsleitstelle im Landratsamt zwischen 70 und 80 sturmbedingte Einsätze. Ab acht Uhr waren die Feuerwehren mit insgesamt bis zu 200 Kräften im Einsatz, berichtet Kreisbrandmeister Heiko Schäfer, die Leitstelle selbst arbeitete zu der Zeit mit fünf statt regulär zwei Kräften im "Unwettermodus".

In Kuppenheim (drei Einsätze) trug der Wind das etwa fünf auf fünf Meter große Dach einer kleinen Hütte bei der Wörtelhalle davon. Es verfing sich in einem Baum und musste von der Feuerwehr wieder herausgeholt werden, berichtet der stellvertretende Abteilungskommandant Stefan Huck. Umgestürzte Bäume und abgedeckte Ziegel beschäftigten die Muggensturmer Wehr bei fünf Einsätzen. Die Malscher Wehr rückte zwölfmal aus. Bis zum Mittag gingen Notrufe wegen umgestürzter Bäume ein. Auf der L607 Richtung Ettlingen stürzte am frühen Morgen ein Baum auf die Fahrbahn. Es kam kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs.

Auch bei den örtlichen Polizeirevieren sorgte "Burglind" für keine ruhige Minute, bilanziert das Polizeipräsidium Offenburg. In Au am Rhein, so heißt es in dessen Bericht, verselbstständigte sich gegen acht Uhr morgens in der Neuburgweierer Straße ein auf einem Vordach abgestelltes Sofa. Der Wind trug es auf ein in der Nähe geparktes Auto. In dessen Frontbereich besteht nun "deutlicher Instandsetzungsbedarf".

Weiterhin ist Vorsicht geboten, warnt die Rastatter Stadtverwaltung. Da die Böden wegen der häufigen Regenfälle in den vergangenen Wochen durchweicht sind, drohen auch gesunde Bäume ihren Halt zu verlieren und umzustürzen. Die Stadt bittet Spaziergänger daher um größte Vorsicht im Wald, auf den Friedhöfen und allen Grünflächen mit Bäumen. Auch wenn sich Sturm und Regen in den nächsten Tagen gelegt haben sollten, könnten lose Äste herunterfallen und zu Verletzungen führen. Gar nicht betreten werden sollten derzeit die Hochwasserdämme an Rhein und Murg, so die städtische Pressestelle weiter. Für das Wochenende wird ein Hochwasser erwartet, in dessen Zuge der derzeit steigende Rheinpegel Plittersdorf die Sieben-Meter-Marke überschreitet (Maximalstand etwa 7,30 Meter). Feuerwehr-Kommandant René Hundert geht davon aus, dass an der Ankerbrücke die Rheinuferstraße Richtung Fähre und der Damm gesperrt werden müssen. Die Wehr plant zudem Kontrollgänge.

Aus Sicherheitsgründen sollten Spaziergänger den Dämmen ohnehin fernbleiben, so die Stadtverwaltung, da sich Wildtiere bei Hochwasser dorthin zurückziehen. Der Bereitschaftsdienst der Stadt sei im Einsatz und beobachte die Entwicklung rund um die Uhr. An der Murg werde voraussichtlich am Freitag an der Hindenburgbrücke einen Maximalstand von 3,50 Metern erreichen.

Bereits gestern außer Gefecht gesetzt war die Rheinfähre zwischen Seltz und Plittersdorf - auf unbestimmte Dauer, wie es auf der Internetseite www.inforoute67.fr hieß. Als Grund wurde der heftige Wind genannt, der im Übrigen auch das Sperrschild auf der deutschen Rheinseite umwehte. Die Beschilderung an der Plittersdorfer Schule zeigte Verkehrsteilnehmern zu dem Zeitpunkt indes noch an, dass die Fähre in Betrieb wäre.

Aktuelle Infos zur Hochwasserentwicklung im Internet:

www.hvz.baden-wuerttemberg.de.