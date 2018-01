"Das meiste würde ich wohl wieder so machen"

Rastatt - So lange war noch niemand zuvor im Gemeinderat in Rastatt: 46 Jahre. Am 24. Oktober gewählt, wurde Gunter Kaufmann am 6. Dezember 1971 im Gremium verpflichtet; nun ist der SPD-Kommunal- und Landespolitiker zum Jahreswechsel ausgeschieden. Selbstbestimmt, "ohne Groll", wie er im Gespräch mit dem BT sagt - und ohne, dass man bereits froh wäre, dass er geht. "Das ist doch schon was", stellt er fest.

Dabei ging und geht das Engagement des Rekord-Stadtrats weit über die Stadtgrenzen hinaus; er war im Regionalverband aktiv (1979 bis 2014), im Kreistag (1989 bis 2002 und 2009 bis 2014), war Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Rastatt (2001 bis 2011) und langjähriger Sprecher der Naturschutzverbände - um nur eine Auswahl zu nennen.

Im Land bekannt wurde Kaufmann vor allem durch sein Engagement im Ringen um die Mercedes-Benz-Ansiedlung in den 80er Jahren. Da stand der SPD-Politiker als Naturschutzsprecher zusammen mit Wolfgang Huber (NABU) im öffentlichen Fokus. "Wir waren ja nicht gegen Benz, sondern für einen alternativen Standort" - an der Autobahn. Und dann, als man erkannte, dass man den Werksbau in den Rheinauen nicht aufhalten konnte, sei es darum gegangen, die ökologischen Schäden in Grenzen zu halten. Das mündete in den noch immer einzigartigen "Rastatter Kompromiss" und der wiederum in die Schaffung einer Umweltstiftung. Letzteres war Kaufmanns Vorschlag, und darauf ist er heute noch stolz. Für ihn ist die Auseinandersetzung ums Benzwerk indes nicht der , sondern nur ein Höhepunkt seiner Jahre als Gemeinderat.

Auch die Verseuchung durch die Metallhütte Fahlbusch, beziehungsweise der Umgang damit, und der aktuelle PFC-Skandal, dem er dieselbe Dimension einräumt, die Einrichtung einer Fußgängerzone in der Poststraße, der städtische Wohnungsbau oder der Kampf um ein Jugendzentrum, was genauso Kräfte und Zeit gebunden habe, stehen auf seiner persönlichen Liste der Top-Themen. Ein Faktor, den man dabei nicht unterschätzen dürfe: "Das Engagement in der Kommunalpolitik ist eine Zeitfressmaschine. Da muss man Überzeugungstäter sein."

Kaufmann ist so einer: Der Wille, etwas mitzugestalten, motivierte ihn 1971 dazu anzutreten. Da war der damals 27-Jährige gerade zwei Jahre mit dem Volkswirtschaftsstudium fertig und ein Jahr in der SPD. Im Rat avancierte er sofort zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, eher er 1989 zu deren Chef wurde (bis 2010).

Vieles war damals noch anders als heute, erinnert er sich, nicht alles besser. Noch gab es im Gemeinderat, der vor den Eingemeindungen nur 24 Mitglieder zählte (aktuell: 47), zum Beispiel keine Bürgerfragestunde. Als Kaufmann eine solche beantragte, wurde sie vom damaligen OB Richard Kunze erst ignoriert, dann abgelehnt, weil das die Gemeindeordnung nicht vorsah. Die "Unterlagen" zu Kaufmanns erster Ratssitzung passten auf eine per Matrize vervielfältigte DIN-A-4-Seite, eine Tagesordnung ohne Anhänge oder Erläuterungen. Da wurde vorgetragen, diskutiert und abgestimmt. Die erste Haushaltsplanung, die Kaufmann mitmachte, brauchte nur eine Sitzung, um sie zu verabschieden, auch weil man sich dem Verwaltungsetat im Rat gar nicht widmete. Heute sind schon die Unterlagen für eine gewöhnliche Sitzung so umfänglich, "dass sie eigentlich nur noch arbeitsteilig zu bewältigen sind". Das heißt: Die gewählten, ehrenamtlichen Bürgervertreter haben mehr mitzureden - durchaus kritisch sieht Kaufmann indes, dass eine Vielzahl von Vorberatungen nichtöffentlich stattfindet.

Vier Oberbürgermeister hat er als Stadtrat erlebt. "Jeder hat so sein eigenes Profil gehabt", gibt er sich auf Nachfrage diplomatisch. Und trotz inhaltlicher Auseinandersetzungen habe man sich stets noch normal aussprechen können, wie er im Übrigen auch mit den meisten Gemeinderatskollegen ein kollegiales Verhältnis habe pflegen können. "Konflikte in der Sache habe ich gut ausgehalten", so Kaufmann. Man müsse das auch können, "ohne das gleich persönlich zu nehmen." Die großen Streitthemen habe es im Gemeinderat im Gegensatz zur Landespolitik ohnehin kaum gegeben. Zu 90 Prozent habe man einvernehmliche Beschlüsse gefasst, schätzt er, das sei auch früher schon so gewesen.

Trotz des Zeitaufwands: "Ich bin gerne zu den Sitzungen ins Rathaus gegangen", resümiert der 73-Jährige. Nun hat er nach 46 Jahren selbst entschieden, aus Altersgründen bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten - auch wenn wohl einige meinten, er könne die "50" noch voll machen -, sondern den Weg frei zu machen für andere und mit seinem jetzigen Rückzug einem Nachfolger die Möglichkeit zu geben, sich einzuarbeiten. Dies wird, wie berichtet, Michael Weck sein. Zugleich sagt er in Richtung aller, die sich für Kommunalpolitik interessieren: "Der Job ist machbar." Mit "gesundem Menschenverstand" könne man sich einarbeiten. Es gehe ja nicht darum, es besser zu wissen, sondern darum, "die richtigen Fragen zu stellen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen."

Auch wenn Kaufmann sein Engagement nicht komplett niederlegt - er bleibt für die Naturschutzverbände in der Arbeitsgemeinschaft zur geplanten Benzwerk-Erweiterung und Vorsitzender des Fördervereins der Erinnerungsstätte: Die SPD-Fraktion und der Gemeinderat verlieren einen "großen" Kommunalpolitiker. Joachim Fischer hat ihn einmal als "Fixstern" bezeichnet. Der so Gelobte zeigt sich da geerdeter, hält sich mit Würdigungen seiner selbst zurück. Zufrieden sei er. Und: "Die meisten Sachen würde ich wahrscheinlich wieder genau so machen."

Kaufmanns offizielle Verabschiedung aus dem Gemeinderat ist auf den 25. Januar anberaumt.