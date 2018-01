Gang zwischen Häusern entpuppt sich als Zankapfel

Rückblick: Vor 21 Jahren zog die Familie der heute 71-Jährigen in das Haus am Ortsrand von Illingen ein. Mit den damaligen Nachbarn kam sie gut aus. 2011 zog jedoch eine neue Familie ein.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar große Sorgen: Einer ihrer Söhne war sterbenskrank. "Er ist in ein Hospiz gekommen", erinnert sich die Seniorin. Mehr als 100 Tage war er dort, bevor er starb. Nach seinem Tod wurde der Mann der heute 71-Jährigen krank. "Dadurch haben wir einfach nicht mitbekommen, was die Nachbarn gemacht haben."

Erst als in die Küche Wasser eindrang, kam die Sache ins Rollen. "Wir dachten zuerst, das liegt daran, dass es ein altes Haus ist und somit auch die Rohre alt sind." Doch dann habe eine andere Nachbarin gesagt, dass der Nachbar, mit dem man sich den Gang teilte, ihre Hauswand regelrecht zugemüllt habe. "Der Gang zwischen den Häusern muss aber eigentlich frei bleiben", betont die 71-Jährige. Zudem hatte der Nachbar Rohrleitungen direkt an ihre Hauswand gebaut. Die Frau zeigt Fotos, die die Zustände in dem schmalen Gang belegen. Darauf zu sehen: das Rohr, das direkt an der Hauswand entlangführt sowie den zugestellten Gang. Auch von einer Wasserpumpe, die dort eigentlich nicht stehen dürfe, berichtet die Seniorin.

Im Schreiben einer Sanitär- und Heizungsfirma, die die Frau 2015 beauftragt hatte, ist ebenfalls zu lesen, dass Rohre des Nachbarn an der Hauswand der 71-Jährigen verlegt waren. Als die Arbeiter 2015 die Dachrinne des Hauses reinigen wollten, kam Wasser aus diesem Rohr. Es sei nicht auszuschließen, dass dieser Umstand zu den Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand führte, schreibt die Firma.

Die Seniorin informierte daraufhin das Rathaus. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder sei zu einem Besichtigungstermin vorbeigekommen. "Er sagte, dass da wohl einiges nicht erlaubt sei, was der Nachbar gemacht hatte", erinnert sich die 71-Jährige. "Aber hinterher war alles anders." So hörte sie erst einmal nichts mehr in dem Fall. Nach einiger Zeit rief sie beim Landratsamt an, dass sich jemand dort die Sache anschaue. "Bis heute ist keiner gekommen."

Stattdessen schauten Mitglieder von Gemeinderat und Feuerwehr vorbei. "Alle haben gesagt: ,So etwas wird nicht genehmigt.'" Einer der Feuerwehrmänner habe angekündigt, im Rathaus Bescheid zu geben. Von dort sollte der Fall dann an den Amtsleiter des Landratsamts Rastatt weitergeleitet werden. "Also habe ich wieder gewartet."

Schließlich entschied sich die Seniorin, einen Anwalt einzuschalten. Zudem beauftragte sie einen Gutachter, der sich die Situation vor Ort ansah. "Innerhalb kürzester Zeit hatte er ein ganzes Blatt mit den Dingen notiert, die nicht genehmigt werden dürfen", berichtet sie.

Anfang 2017 kam es dann zu einem Prozess, bei dem sich beide Seiten auf einen Vergleich einigten. Bis Februar 2017 hatte der Nachbar Zeit, um die Auflagen dieses Vergleichs umzusetzen. Doch es sei wieder nichts geschehen, erzählt die Frau. Ihr Anwalt hat die Sache deshalb dem Gerichtsvollzieher übergeben. "Und den soll ich bezahlen", ist die 71-Jährige empört. Schon die Anwaltskosten betrugen mehr als 4 000 Euro.

Bis heute hat die 71-Jährige keine Möbel mehr in Küche und Bad stehen. "Ich wollte sichergehen, dass die Wände richtig trocken sind", erklärt sie. Enttäuscht ist sie von Gemeinde, Landratsamt und Amtsgericht. Unter anderem deshalb, weil nicht einmal ein Vertreter des Landratsamts vor Ort gewesen sei. Das Amtsgericht beschuldigt sie, vor der Verhandlung ihrem Anwalt die Unterlagen zu spät übermittelt zu haben. Und dem Bürgermeister wirft die 71-Jährige vor, er versuche nicht, eine Einigung in dem Streit zu finden und zu vermitteln, wie das bei anderen Rathauschefs oft der Fall sei. Stattdessen stehe er klar auf der Seite des Nachbarn. Ihr Gefühl: Die Behörden stecken alle unter einer Decke.

Bürgermeister Rolf Spiegelhalder will sich zu dieser Sache nicht äußern. "Das ist eine rein nachbarrechtliche Geschichte", sagt er. Außerdem habe bereits ein Gericht in diesem Fall entschieden. Aus dem Landratsamt ist zu hören, dass es "aufgrund der Aktenlage (Bauantrag mit Baugenehmigung) sowie der beigefügten Fotos nicht erforderlich" gewesen sei, einen Vor-Ort-Termin auszumachen. Und Direktor Klaus Felder vom Rastatter Amtsgericht erklärt, dass es eine Frist zwischen drei Tagen und einer Woche gebe, in der den Anwälten Unterlagen vorab zugeschickt werden müssen. "Es wurde nicht moniert, dass ein Schriftsatz zu spät angekommen ist", liest Felder aus dem Protokoll der Verhandlung vor.

Auch der Nachbar will zu dem Sachverhalt nicht viel sagen. Er müsse sich jetzt schon "seit vier, fünf Jahren" mit damit rumschlagen, zeigt er sich verärgert. Die Seniorin hingegen will weiter kämpfen. Ihr Ziel: "Ich will einfach, dass der Nachbar von meiner Hauswand wegbleibt."