Achtung! Lebende Fische

- Ehrlich gesagt: Würden tote Fische im See schwimmen, fänden wir das besorgniserregender. Am Ottersdorfer Lindensee jedoch weisen seit einigen Tagen Warnschilder darauf hin, dass sich lebende Fische im Wasser tummeln. Allein diese Feststellung sollte potenziellen Badegästen an einem solchen Gewässer eigentlich geläufig sein, aber selbstverständlich wird im Ried so etwas nicht ohne bestimmten Grund gemacht.

Das BT hatte darüber berichtet: Im Juli war dort eine Frau beim Schwimmen vermutlich durch den Biss eines Wels' am Bein verletzt worden - möglicherweise hatte das Tier in der Nähe des Ufers sein Nest gehabt und die Brut verteidigen wollen. Der Fall zog Kreise, in deren Zuge nun der Badische Versicherungsverband gefordert habe, ein Hinweisschild auszustellen, wie Ortsvorsteher Stefan Lott auf Nachfrage des BT erläuterte. Solche Vorfälle seien gar nicht so selten, wie man denken würde, auch wenn er in unserer Region recht einzigartig scheint. Fest steht immerhin, dass Welse Raubfische sind, die als Beute nahezu alles annehmen, was sie von der Größe her bewältigen können. Daher die Aufforderung: "Halten Sie Abstand zu den Laichgebieten" (hoffentlich wissen die Badegäste, wo diese sich befinden). Und der Hinweis: "Es kann Verletzungsgefahr bestehen." Im Ernst jetzt: Bei der Frau im Juli war ein rund 16 Zentimeter kreisrunder Abdruck, an dem die Haut rundum regelrecht zerfetzt gewesen sei, protokolliert worden.

Lehrreich ist das Schild auch in anderer Hinsicht: Neben dem Wels tummeln sich noch weitere Raubfische wie beispielsweise Hechte im See. Und so sehen sie aus. Also aufgepasst. Aber noch ist ja keine Badesaison. Und bis dahin wollen auch die Petrijünger des Angelsportvereins noch ein paar Takte mitreden. Stets im April findet in der Regel das Anangeln statt...

Daniel Melcher