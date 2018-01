"Raus aus dem Schneckenhaus"

Rastatt - Was tun gegen Einsamkeit im Alter? Hedwig Vitovec hat eine einfache Antwort darauf: "Man muss raus aus dem Schneckenhaus." Eine Möglichkeit dazu bietet die Selbsthilfegruppe "Herbstlicht", die vor wenigen Monaten von der 77-Jährigen initiiert worden ist und sich derzeit im Aufbau befindet. Es geht um Austausch mit Gleichgesinnten und Unternehmungen. Das Angebot richtet sich an Menschen aus Rastatt, Baden-Baden und Umgebung. Ziel ist es letztendlich, einen Freundeskreis aufzubauen, der aufeinander achtet, der sich hilft, wo es möglich ist und der sich miteinander des Lebens freut.

"Bei unseren regelmäßigen Treffen zweimal im Monat reden wir miteinander und erarbeiten ein Programm", führt Hedwig Vitovec in die Zusammenkunft im Rastatter Mehrgenerationenhaus ein, in dem sich an jenem Nachmittag knapp ein Dutzend Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 67 und 92 Jahren versammelt haben. Erwartungsvoll lauschen sie den Einführungen der rührigen Initiatorin, die zunächst mitteilt, wie sie sich die jeweils zweistündigen Zusammenkünfte vorstellt. In der ersten Stunde soll über Befindlichkeiten, Probleme oder Wünsche gesprochen werden, aber auch über Ängste und positive Ereignisse, die mit dem Alter einhergehen. "Wir werden darüber reden, wie es uns geht und wo wir Hilfe brauchen", sagt Vitovec. Und in der zweiten Stunde soll es dann ein Unterhaltungsprogramm von Senioren für Senioren geben.

Einen kleinen Vorgeschmack darauf erhalten die älteren Herrschaften bereits an diesem Nachmittag: Hedwig Vitovec erzählt, wie sie glückliche Weihnachten in ihrer Kindheit verbracht hat, diese Erinnerungen seien heute ein sehr großer Schatz für sie. Sie ermuntert auch andere, ihre schönen Erlebnisse kundzutun. Dieser Aufforderung kommen manche Teilnehmer zunächst etwas zaghaft, dann aber doch mit zunehmender Freude nach. Zur Auflockerung wird zwischendurch gemeinsam gesungen und ein spontanes Tänzchen gewagt, klangvoll unterstützt von Alleinunterhalter Thomas Heinzl. Weitere Darbietungen folgen. Wer will, der darf, müssen muss aber niemand. Ein Teilnehmer glänzt mit seinem wunderbarem Tenor und sorgt somit für einen weiteren gelungenen Beitrag, der allen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubert. Es ist eine angenehme Atmosphäre, und als eine Seniorin unversehens mit einem Bewegungs- und Singspiel beginnt, ist auch bei den ganz Scheuen und Zurückhaltenden das letzte Eis gebrochen. Alle machen begeistert mit.

Zuvor hat Gerlinde Vetter noch über das Wohnprojekt Mehrgenerationenhaus informiert, das der Verein "Weitblick", dessen Vorsitzende sie ist, in Baden-Baden realisieren will. Auch künftig soll es Fachvorträge zum Thema Alter und Seniorenarbeit geben bei dem Gesprächs- und Kulturkreis "Herbstlicht", kündigt Vitovec an. Und es werden erste Ideen gesammelt für ein vielfältiges Jahresprogramm der Senioren in den Bereichen Kultur, Gesundheit und Unterhaltung, um der drohenden Vereinsamung entgegenzuwirken. Angebote und Möglichkeiten - wie etwa der Besuch von Ausstellungen, Konzerten oder einfach nur Treffen zum Kaffeetrinken - gibt es schließlich in der Region genug. "Man muss sich nur aufmachen. Der Weg ist das Ziel", verdeutlicht Vitovec. Der Vorschlag, ein Tanz- und Unterhaltungscafé in Baden-Baden, ähnlich wie das frühere "Böötle" in Rastatt, aufzuziehen, findet schon einmal guten Anklang bei den Senioren. Mit Thomas Heinzl steht der Musiker bereits fest, doch es muss noch das passende (mietfreie) Lokal oder ein Raum gefunden werden in der Kurstadt. "Wer weiß, was, wo?", fordert die 77-Jährige die Anwesenden auf, sich umzuhören. Auch auf die Urlaubszeit im Sommer wird bereits geblickt, denn wer verreist schon gerne allein? Vitovec will nach Baltrum und bietet Interessierten an, die Reise auf die Nordseeinsel mitzuorganisieren.

Einige kennen sich schon, andere sind erstmals dabei. Man spricht sich mit Vornamen an und duzt sich. Beim nächsten Treffen sollen Adressen ausgetauscht werden, damit sich die Teilnehmer je nach Bedarf, Lust und Laune auch untereinander verabreden können - etwa zu einem Spaziergang oder einer anderen Aktivität, die in Gesellschaft einfach mehr Spaß macht.

Sichtlich Spaß hat Gundi, die die gemeinsamen Stunden genießt. Die Kinder wohnen weiter weg, ihr Mann ist gestorben. Zum Glück habe sie noch ihren Hund, doch fühle sie sich oft einsam, bekennt die 80-Jährige. Daher freue sie sich umso mehr über das Angebot für Senioren, das sie auch künftig nutzen will. Das beabsichtigt auch Gerlinde Vetter. Die 75-Jährige weiß sehr wohl, wie wichtig gerade soziale Kontakte in einem Lebensabschnitt sind, in dem der Freundes- und Bekanntenkreis kleiner wird. Außerdem sei es sehr schön, wenn man in seiner Altersgruppe Menschen habe, die einen verstehen, bekräftigt sie.

Information: "Herbstlicht"-Treffen, ein Angebot von und für alleinstehende und einsame ältere Menschen, ist jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Reha-Südwest im Familienzentrum in Rastatt, Franz-Philipp-Straße 14, und jeden vierten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr in Baden-Baden, im Mehrgenerationenhaus im Scherer-Kinder- und Familienzentrum, Breisgaustraße 23. Die Teilnahme ist freiwillig und unentgeltlich. Weitere Interessierte sind gern gesehen. Kontakt: Hedwig Vitovec, (072 22) 9689234, E-Mail: Herbstlicht.1@web.de.