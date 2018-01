Hochwasser noch "im Rahmen"

Alles habe sich noch im Rahmen gehalten, so der Tenor, den Kreisbrandmeister Heiko Schäfer formulierte. An der Murg war der Pegelstand, der am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr mit 4,32 Metern an der Hindenburgbrücke in Rastatt seinen Maximalstand erreicht hatte, wieder bis unter zwei Meter gesunken. Das Wasser stand in Rastatt knapp unter den Brücken, es zeigte sich, dass das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) mit seinen neu geschaffenen Überflutungsflächen wohl seinen Zweck erfüllt. Der Rheinpegel blieb bei Plittersdorf mit 7,30 Meter in der Nacht zu Samstag leicht hinter den Befürchtungen zurück und kratzte an den letzten Höchstmarken von 1999, ohne diese aber zu erreichen. Gestern Nachmittag wurden noch 6,62 Meter gemessen.

Gleichwohl gab es Überflutungen der üblichen Überschwemmungsgebiete, und es waren entsprechende Sperrungen erforderlich, etwa auf der Rheinstraße Steinmauern, den Zufahrten zum Ruderclub Rastatt am Goldkanal oder an der Rheinuferstraße Plittersdorf, wo der Bereich um die Fähre vom Ort abgeschnitten und der Sportplatz überflutet wurde. Die Feuerwehren trafen Vorkehrungen. In Rastatt fand eine Begehung der Dammkrone und der Landseite des Hochwasserdamms von Wintersdorf bis zur Murgmündung statt und wurde eine Dammwache eingeteilt. Der Bauhof hatte vorsorgehalber Lastwagen mit Sandsäcken gepackt. Auch in den anderen Anliegergemeinden bis Au am Rhein wurde mehrfach kontrolliert. Bereits um 10 Uhr am Freitag hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt den Schiffsverkehr auf dem Oberrhein eingestellt.

In Rastatt war der städtische Bereitschaftsdienst an der Murg auf Kontrollgängen. Die Floriansjünger berichten von Einsätzen, weil Untergeschosse unter Wasser standen. An der Konrad-Adenauerbrücke wurde Treibgut angeschwemmt, das den dortigen Fuß- und Radweg blockierte. An der Plittersdorfer Ankerbrücke fischten die Einsatzkräfte eine Weide, die sich im Rheinhochwasser verfangen hatte, mit Spezialgerät des Wasser- und Schifffahrtsamts heraus. Für etwas Aufregung sorgten am Freitagnachmittag vier leichtsinnige "Matrosen", die per Schlauchboot im Murghochwasser unterwegs waren. Sie trieben in Rastatt Richtung Rheinau, wobei sie sich laut Polizei einer nicht abschätzbaren Gefahr aussetzten; besorgte Anwohner wandten sich an die Ordnungshüter. Das Quartett war zuvor bereits auf der Murg in Kuppenheim aufgefallen. Die dort ausgesprochene Warnung blieb offensichtlich ohne Wirkung, so dass in Rastatt die Schlauchboote kurzerhand beschlagnahmt wurden. Die Polizei warnt vor Nachahmern.