Bedeutung des Ehrenamts verdeutlicht

Ein Paradebeispiel sportlichen wie gesellschaftlichen Engagements seien der Tennisclub und dessen Herren-30-Mannschaft. In über 700 Arbeitsstunden haben Vereinsmitglieder das Clubhaus saniert. Rechtzeitig zur neuen Saison sei es fertiggestellt worden. Der Gemeinderat des Telldorfs hatte das Projekt mit 20 Prozent der Investitionskosten unterstützt.

Im Jahr 2014 gründeten Tennisspieler eine Herren-30- Mannschaft, die sich auch für die Kinder im Club einsetzten, die Ballwand reaktivierten und einen Kinderspielbereich einrichteten. Der TC habe mit der Ausrichtung der ersten Ötigheimer Wiesenparty die Veranstaltungslandschaft des Dorfs bereichert, so Kiefer. Schließlich schafften die Herren 30 im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 1. Bezirksliga.

Ötigheim hat mit Tim Stößer einen deutschen Jugendmeister im Gewichtheben. Der für die Hebergemeinschaft Rastatt startende Kraftsportler stellte bei den Titelkämpfen in der Gewichtsklasse +105 Kilogramm mit 112 Kilogramm einen persönlichen Rekord im Reißen auf, 148 Kilo im Stoßen bedeuteten den Titel. Neben dem Gewichtheben ist Stößer auch als Hammerwerfer erfolgreicher Leichtathlet. Mit 66,91 Metern - badischer Rekord - sicherte sich Stößer einen dritten Platz bei den Deutschen U-18-Titelkämpfen.

Für das außerordentliche bürgerschaftliche Engagement der Familie Kuhn fand der Bürgermeister überschwängliche Lobesworte. Andreas Kuhn führt seit Jahren den Tischtennisverein und sei eine tragende Säule im Parkplatzteam der Volksschauspiele. Die Töchter Stefanie und Rebecca sind bei den Volksschauspielen als Rollenträger und in Ausschüssen aktiv. Am liebsten wirke die Familie jedoch gemeinsam, so Frank Kiefer. Dann sei auch Mutter Elke mit dabei. So bei der Neuausrichtung des Dorffests vor drei Jahren. Mit dem Unterhaltungsabend "Schlag den Bürgermeister" sei ein Volltreffer gelandet worden.

Breiten Raum nahm die Laudation für einen ganz besonderen Ötigheimer Bürger in Anspruch. Ralph Ganz erhielt die Landesehrennadel des Ministerpräsidenten. "Ich konnte keinen Verein finden, in dem Du nicht Mitglied bist oder dem Du anderweitig verbunden bist", brachte der Bürgermeister Ganz' Engagement in Ötigheim auf den Punkt. Zahlreiche Ehrenämter außerhalb der Gemeinde unterstrichen das große Engagement von Ralph Ganz für die Gemeinschaft: Landesmusikrat, Badischer Chorverband, Verwaltungsrat des Studentenwohnheims KIT in Karlsruhe und vieles mehr zählte Kiefer auf. In Ötigheim ist Ralph Ganz im Gemeinderat; er sitzt für seine Gemeinde im Kreistag. Er ist Vorsitzender der Stiftung Jugendförderung und Schatzmeister der Josef-Saier-Stiftung. Der so Geehrte rief in seiner launigen Erwiderung zur Stützung des Ehrenamts auf, bei dessen Ausübung er auch Streitbarkeit forderte.