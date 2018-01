Abschied mit Ehren und allen Registern

Rastatt - Das finale "Amen" beim Abschiedskonzert von Günter Horn am Sonntagabend war hoffentlich nicht der Schlusspunkt für den vor 45 Jahren von ihm gegründeten, nach ihm benannten Chor. Vielmehr sollte das gemeinsam mit mehr als 500 begeisterten Besuchern zelebrierte "O Happy Day" die Perspektive sein, einen neuen Chorleiter zu finden, der die Arbeit des Dirigenten fortsetzt. In der Herz-Jesu-Kirche im Rastatter Münchfeld zog die Formation jedenfalls nochmals alle Register. Horn bekam zu diesem Anlass die Gustav-Heinemann-Medaille der Stadt Rastatt verliehen.

Bürgermeister Arne Pfirrmann überreichte die selten vergebene Auszeichnung zur Würdigung herausragender Verdienste für den Chorgesang und zahlreicher Beiträge für das kulturelle Leben in der Stadt. Horn, der in über 50 Jahren bei verschiedenen Chören die Leitung hatte, ist bereits seit 2014 Träger der Stadtehrennadel in Gold, war Gründer des Südwestdeutschen Brahmschors und an den Schwarzacher Münsterkonzerten maßgeblich beteiligt. Zudem agierte Horn über 40 Jahre als Chorleiter des Liederkranz-Apollonia und hat sich über viele Jahre um die Ausbildung der Vizedirigenten des Mittelbadischen Sängerkreises verdient gemacht.

Beim Abschiedskonzert wob Moderator Erich Rid geschickt die Lebensgeschichte des nun scheidenden Chorleiters im 91. Lebensjahr mit ein. Dieser löste sich immer wieder von seinem Stehhocker und arbeitete dicht an den Akteuren, die erkennbar gerne Hochleistungen von sich fordern ließen. Ein Glanzpunkt auch die begleitende Rhythmusgruppe mit Bernhard Hoffmann (E-Bass), Gustav Zwingert (Schlagzeug), Alfred Wild (Gitarre) und dem musikalischen Leiter Peter Leuchtner am E-Piano. Auch dieser wird aus der Formation ausscheiden und seine hochklassigen, jazzigen Einschübe vermissen lassen.

Was Spiritual- und Gospelmusik à la Günter Horn ausmacht, wurde während des Abschiedskonzerts nochmals deutlich. Gerade Klassiker wie "Oh, When The Saints" oder "Go Down, Moses" werden nicht einfach wiedergegeben, sondern in anspruchsvolle Arrangements gepackt. Hier war am Sonntag das Wechselspiel zwischen den Sopran- Alt-, Tenor- und Bassstimmen ein Ohrengenuss.

Und dann das Potenzial an Solisten! Da wäre die Mezzosopran-Mahalia-Jackson-Stimme von Chorurgestein Sonia Teubner. Bei "Didn't It Rain" schuf sie Atmosphäre, auch bei "In The Upper Room" akustischen Genuss. Herausragend zudem der Sopran von Irene Bindnagel-Ludwig, die immer wieder harmonisch mit dem Rest des Chors verschmolz, so bei "Jesus Is Born In Bethlehem" oder dem im Tempo stetig sich steigernden "This Little Light Of Mine". Endgültig amerikanisches Gottesdienstgefühl lösten Irene Bindnagel-Ludwig und Sonia Teubner bei "Get Together" aus. Ebenfalls gut in Szene setzen konnten sich Karen Kottinger und Bernd Breger.

Was wäre der Günter-Horn-Chor ohne die kräftigen Bassstimmen? Hier überzeugte gerade Wolfgang Maier bei "Go Down Moses" oder "Swing Low" in Günter Horns anspruchsvollem Arrangement mit präzisem und konzentriertem Vortrag. Und bei "Wade In The Water" wurde erneut der Kontrast zwischen den Männer- und Frauenstimmen schließlich zu einem Klangerlebnis verschmolzen.

Als dann im Finale des Abschiedskonzerts für Günter Horn "Down By The Riverside" und "He's Got The Whole World In His Hand" angestimmt wurde, ging das Publikum mit Applaus im Stehen kräftig mit. Wie hatte Moderator Erich Rid angemerkt: "Musik ist nicht nur Günter Horns Leben, sondern auch sein Lebenselixier, das sich auf Publikum und Chorsänger über-trägt!" Das wurde beim Abschiedskonzert deutlich unter Beweis gestellt.