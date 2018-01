Zum Jahresauftakt Gedicht mit Tiefgang

Ottersweier

Ottersweier

Über Zufriedenheit und Glück Ottersweier (mf) - Er möchte eine Botschaft transportieren und auch mal wachrütteln: Diesen Anspruch hat Bürgermeister Jürgen Pfetzer an seine Neujahrsrede. Beim Empfang in Ottersweier widmete er sich vor 400 Besuchern diesmal den Themen Zufriedenheit und Glück (Foto: mf).

Gaggenau

Gaggenau

Der Unimog prägt sein Leben Gaggenau (wess) - "Der Unimog hält jung" gibt Roland Feix zur Antwort, wenn er gefragt wird, wie er mit 90 Jahren so fit sein kann - geistig und körperlich. Gefordert hat ihn 44 Jahre lang der Unimog. Beim Neujahrsempfang der Stadt wird ihm der Bürgerpreis verliehen (Foto: wess).