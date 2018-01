Eine wunderbare weihnachtliche Stunde

Durmersheim - In vielen Wohnungen haben sie noch Hochkonjunktur: Kerzen, Pyramiden und Schwibbögen. Noch verleihen Lichterketten Hausfassaden und Bäumen Glanz. Und wer bei Dunkelheit durch die Straßen spaziert, entdeckt auch noch weihnachtlich geschmückte Tannen in den Wohnungen. Dabei liegt Heiligabend schon fast zwei Wochen zurück, das neue Jahr hat uns wieder. Und doch ist der Tag nach Dreikönig der richtige Zeitpunkt für ein festliches Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit, da diese im Kirchenkalender erst zu Maria Lichtmess am 2. Februar endet.

Am Sonntag luden der Trompeter Bernhard Münchbach und der Organist Thomas Strauß in die Durmersheimer Wallfahrtskirche Maria Bickesheim ein. Es war ein beeindruckendes Konzert, das die zahlreichen Kirchenbesucher erlebten. Kein Wunder, handelt es sich bei den Musikern doch um ein eingespieltes Ensemble, das mit seinem Trompete-Orgel-Soloprogramm sein Können immer wieder während in- und ausländischer Tourneen unter Beweis stellt.

Auch in unserer Region sind die beiden Musiker keine Unbekannten. Der als "musikalischer Grenzgänger" geltende Trompeter Münchbach aus Offenburg zeichnet sich durch sein vielschichtiges musikalisches Profil aus. Obwohl seine Liebe vor allem der Barock- und Klassikmusik gilt, er aber auch zeitgenössische Kompositionen liebt, ist er auch in Jazzkreisen ein gefragter Interpret.

Bei seinen Konzerten findet er mit Strauß, Kirchenmusiker aus Oppenau, Leiter des Bach-Chors Ortenau und als Begleiter namhafter Solisten gefragt, eine wunderbare musikalische Ergänzung. Was die beiden verbindet, ist die Begeisterung für hochkarätiges gemeinsames Musizieren, die Liebe zu Werken großer Meister vom Barock bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Darüber hinaus ähneln sie sich in ihren Konzerterfahrungen auch auf internationalem Parkett.

Derart konzerterfahren gastierte das Duo im benachbarten Durmersheim mit Werken von Georg Friedrich Händel (Sonate in F-Dur HWV370 op.1, Nr. 12 und Air und Variationen in B-Dur), Johann Sebastian Bach (Choralvorspiele), Heinrich Stölzel (Konzert in D-Dur), Maurice Ravel (Menuet Antique) und Louis Vierne (Carillon).

Dass Rolf Wallins "Elegi" einen anderen Klang haben würde als die Kompositionen, die weit vor seiner Zeit geschrieben wurden, dürfte niemand verwundert haben. Doch die Konzertbesucher folgten, wie sollte es auch anders sein, durchaus voller Interesse dem in Teilen ungewohnten Vortrag.

Als John Readings "Nun freut euch ihr Christen" ertönte, waren die Zuhörer eingeladen, mitzusingen, gleichfalls bei der sizilianischen Volksweise "O du fröhliche". Wer bei "Hark the Herald Angels sing", einem populären englischen Weihnachtslied, eine fröhliche Melodie erwartet hatte, empfand Charles Wesleys Komposition (nach Adaptionen von Mendelssohn-Bartholdy) zwar als langsam, aber wunderbar feierlich.

Ob die Orgel allein oder im Zusammenklang mit schmetterndem Blech: Die Instrumente verschmolzen in schöner Mehrstimmigkeit zu einem glanzvollen Ganzen. Dabei überraschte die Orgel mit ihren brausenden Klängen, aber auch mit einer Zartheit, die dem "Dinosaurier unter den Instrumenten" kaum zuzutrauen ist. Und schon nach den ersten Akkorden geschah das Wunder: Manche Sorgen und herumgeschleppter Ärger konnten für eine gute Stunde in den Hintergrund treten.

Obwohl die Musiker auf der Empore, unsichtbar für die Zuhörer, musizierten, minderte das nicht das Erlebnis. Dafür wurden die Konzertbesucher durch den geschmückten Altarraum und dem geschmückten Tannenbaum entschädigt. Oder sie konnten ihre Gedanken schweifen lassen, mit geschlossenen Augen den Klängen lauschen.