Selbst doppeltes Verbot hilft nicht

Ötigheim - Ein einfaches Verbot? Viel zu wenig! Doppelt hält besser. Hat sich das die Gemeinde Ötigheim gedacht, als sie Halteverbotsschilder in der Geßlerstraße aufstellte und Zick-Zack-Linien auf dem Asphalt aufbrachte? Denn: Ein Parkverbot gilt eigentlich sowieso in der ganzen Straße, zählt sie doch zum verkehrsberuhigten Bereich, in dem Autos nur in gekennzeichneten Flächen abgestellt werden dürfen. - Ein einfaches Verbot? Viel zu wenig! Doppelt hält besser. Hat sich das die Gemeinde Ötigheim gedacht, als sie Halteverbotsschilder in der Geßlerstraße aufstellte und Zick-Zack-Linien auf dem Asphalt aufbrachte? Denn: Ein Parkverbot gilt eigentlich sowieso in der ganzen Straße, zählt sie doch zum verkehrsberuhigten Bereich, in dem Autos nur in gekennzeichneten Flächen abgestellt werden dürfen. Ein doppeltes Verbot hatte die Gemeinde nicht im Sinn, eher eine Konkretisierung: Schilder und Zick-Zack-Linien gibt es, um zu verhindern, dass Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen, nicht direkt vor dem Gebäude parken beziehungsweise halten, heißt es in dem Protokoll einer Verkehrsschau in Ötigheim. Das Halten in verkehrsberuhigten Bereichen sei nämlich erlaubt. Dass sich die Situation vor Ort trotzdem ganz anders darstellt, als die Verbote vielleicht annehmen lassen, hat Anwohner Christian Schorpp der Redaktion mitgeteilt. Auf den Fotos, die er per Mail geschickt hat, ist deutlich zu sehen: Über das generelle Parkverbot sehen viele Autofahrer hinweg und stellen ihr Fahrzeug trotzdem ab - sogar direkt neben dem Halteverbotsschild. Nach Meinung der Anwohner stifteten Verbotsschilder und Zick-Zack-Linien aber nur Verwirrung. Daher sollen diese weg, fordern sie. Außerdem wichtig: Das Parkverbot müsse dauerhaft und regelmäßig kontrolliert werden, "nicht nur, wenn es Geld einbringt", verweist Schorpp darauf, dass der Gemeindevollzugsdienst oft unterwegs sei, wenn Aufführungen der Volksschauspiele stattfänden. Der Grund, warum die Anwohner die Situation so stört: Bei ihnen gibt es Sorge, dass im Notfall weder Rettungs- noch Feuerwehrfahrzeuge durch die zugeparkte Straße passen. Mit der Wiederinbetriebnahme des Kindergartens in der Straße könnte sich die Problematik verschärfen. "Rund um die Uhr können wir nicht kontrollieren", betont Bürgermeister Frank Kiefer. Halteverbotsschilder und Zick-Zack-Linien wolle man sich noch mal anschauen. Ihm sei zudem nicht bewusst gewesen, dass es in der Geßlerstraße Probleme gebe, sagt er. "Ich dachte, das sei eine ruhige Straße." Er verspricht, die Anregungen der Anwohner mitzunehmen. Ob sich die Falschparker in der Geßlerstraße also künftig Sorgen machen müssen? Dort gesichtet wurde übrigens kürzlich das parkende Auto eines Geistlichen. Doch der kann auch in Zukunft beruhigt sein: Seine Ge- und Verbote erhält er ja sowieso von ganz anderer Stelle. Mirjam Hliza

