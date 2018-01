Viele Projekte für 2018 vorgenommen

Au am Rhein - Vor vollem Haus und zahlreichen Ehrengästen absolvierte Bürgermeisterin Veronika Laukart nach anfänglicher Nervosität und technischen Problemen ihren ersten Neujahrsempfang in der Rheinauhalle in Au am Rhein souverän. Der offizielle Teil dauerte - wie von ihr angekündigt - exakt eine Stunde.

Um ihr zeitliches Ziel erreichen zu können, konzentrierte sich Laukart auf die wichtigsten Themen für Au am Rhein. Bis auf zwei Ausnahmen habe man 2017 die überwiegend von Vorgänger Hartwig Rihm initiierten Projekte abschließen können; zudem wurden neue Vorhaben begonnen, bilanzierte die Rathauschefin. Abgeschlossen wurden die Sanierung der "Alten Schule" sowie die Sanierung des Zollhauses. "Gut Ding will Weile haben", sagte Laukart mit Blick auf den Anschluss an die Wasserversorgung Durmersheims. Darauf werde man noch "etwas warten müssen". Planmäßig habe im September die Sanierung der Neuburgweierer Straße begonnen, die jedoch teurer wird als geplant. Glücklich zeigte sich die Bürgermeisterin über den Gewinn eines Preisgelds von 55 000 Euro aus dem Programm "Quartier 2020. Gemeinsam. Gestalten".

Der neue Slogan der Gemeinde "Au am Rhein - immer am Fluss der Zeit", den sich Margarete Weßbecher überlegt hatte, ziert mittlerweile alle Drucksachen der Gemeinde. Die neue Homepage werde bald fertiggestellt.

Nicht minder anspruchsvoll seien die neuen vom Gemeinderat beschlossenen Projekte: "Wir wollen 2018 einen Lebensmittelmarkt im Sondergebiet Fronäcker ansiedeln; den Schulhof umgestalten; eine zweigruppige Kinderbetreuungseinrichtung mit 30 Plätzen für Kinder von zwei bis sechs Jahren an der Rheinauschule einrichten; die Betreuung der Grundschulkinder verbessern; die Fläche an der Pestalozzistraße zur Errichtung einer Senioren-Tagespflege und seniorengerechten Wohnungen vermarkten sowie die Sanierung des Rathauses abschließen", zählte Bürgermeisterin Laukart auf.

Pfarrer Volker Ochs ermunterte in seinen Grußworten, mit Zuversicht und Gottvertrauen die großen und kleinen Probleme anzugehen. Musikalisch gestaltet wurde der Neujahrsempfang vom Bläserensemble des Musikvereins und der Sängerin Jasmin Reis.

Dann standen die Ehrungen an. Laukart gratulierte Alina Bickel zum Stipendium "Talent im Land", Sophie Fink zum ersten Platz mit dem Streichertrio beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert und dem dritten Platz beim Landeswettbewerb sowie Katja Fütterer, Franziska Kopka, Chiara Kühn, Maja Petri, Inga Liebenstein, Anna Alina Tschan und Helen Hertweck zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze. Außerdem gratulierte sie dem zweifachen Deutschen Meister in der Rassekaninchenzucht Jürgen Hertweck; dem zweifachen Landesmeister und Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr Timo Busch; der Dritten der Landesmeisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr Laura Busch; der Siegerin bei den Bezirks- und den Landesmeisterschaften mit dem Langbogen Annette Bauer; dem Zweitplatzierten bei den Bezirksmeisterschaften und dem Kreismeister und bei Bezirks- und Landesmeisterschaften auf den vorderen Plätzen beim Jugendverbandspokal Max Weisenburger; Sascha Kern zum dritten Platz bei den Deutschen und Europäischen Meisterschaften im Bogenschießen.

Anerkennung erhielten die Herrenmannschaft I mit Tima Weßbecher, Simon Bauer, Bertram Hettel, Ralf Weßbecheer, Horst Busch und Carsten Funk vom Tischtennisverein für den Sieg der Meisterschaft in der Kreisklasse A und die zweite Mannschaft mit Karsten Seitz, Thorsten Hauser, Martin Huber, Rainer Fehst, Thomas Licht und Martin Weisenburger für die Meisterschaft in der Kreisklasse B. Ebenso wurde die Tisch-Tennis-Jugendmannschaft Meister in der Bezirksklasse. Außerdem überreichte die Bürgermeisterin den Wahlhelfern bei Bundestags- und Europawahlen Joachim Bauer (6 Wahlen), Simon Hertweck (5), Walter Hettel (8), Martin Kimmig (6), René Langner (6), Wolfhard Neu (7), Günter Stolz (7) und Klothilde Weßbecher (7) die Landesehrennadel.