Zahl der Problemhunde nimmt zu

Die Rangliste der Tiergruppen, die am häufigsten in der BT-Rubrik vertreten waren - die im Übrigen sehr hilfreich sei bei der Vermittlung von Tieren -, führten auch 2017 die Katzen an. Hunde, Vögel, Nager und Schildkröten waren ebenfalls Gäste im Tierheim. 42 Hunde wurden im Jahr 2017 abgegeben, das sind 19 mehr als im Vorjahr, wie Silke Vierboom betont, dafür habe sich die Zahl der beschlagnahmten Hunde von 16 auf acht reduziert. Als Fundtiere wurden 41 (Vorjahr 46) ins Tierheim gebracht, 37 von ihnen (Vorjahr 45) wurden wieder abgeholt. Insgesamt fanden 48 Hunde ein neues Zuhause. Zum Jahreswechsel 2017/18 waren mit 16 Hunden genauso viele "im Bestand" wie im Jahr zuvor.

Katzen sind die "Hauptbewohner" des Rastatter Tierheims, die Zahlen ähneln denen des Jahres 2016. 59 Stubentiger wurden abgegeben (53 im Vorjahr); 104 Fundkatzen (112) und 28 (34) beschlagnahmte Katzen kamen unter. Die stolze Zahl von 167 (157) Miezen konnte vermittelt werden, 40 (46) Katzen lebten zum Jahresende im Tierheim.

Bemerkenswert aus Sicht von Silke Vierboom ist, dass es auch 2017 wieder einen Fall von Animal Hording, also dem unkontrollierten Halten von vielen Tieren, gegeben hat. "Weshalb das Hording zunimmt, weiß ich nicht", so die Tierheimleiterin. Tatsache sei: Je mehr Tiere in einem Haushalt leben, die sich vermehren, um so teurer werden die Kosten für Kastrationen. Da könne es schon zu einem Kontrollverlust kommen, so Vierboom. Das Tierheim selbst hat unkontrollierte Vermehrung im vergangenen Jahr selbst erfahren dürfen: beschlagnahmte Kleintiere waren trächtig, und so hat das Tierheim 2017 zehn Nager als sozusagen eigenen Nachwuchs vermerken können. Zu den Kleintieren zählt das Tierheimteam neben Zwergkaninchen, Hamstern, Meerschweinchen, Mäusen, Ratten und Chinchillas auch Wasserschildkröten. 108 (96) Kleintiere wurden von ihren Haltern abgegeben, 28 (34) beschlagnahmt und 41 (23) gefunden. 100 (119) Kleintiere fanden neue Besitzer, 73 (19) warten noch immer auf Vermittlung. Gefiederte Gäste hatte das Tierheim 2017 insgesamt 17, im Vorjahr waren es 31.

Das Tierheim bietet auch Pensionsplätze an, ein nicht zu vernachlässigender Posten für das Budget des Tierschutzvereins, wie dessen Vorsitzende Sibylle Fritz betont. Insgesamt waren 310 (375) Tiere vorübergehend zu Gast. Dabei werde die Katzenpension sehr gut angenommen, Hundehalter seien eher bemüht, ihren vierbeinigen Liebling bei Bedarf privat unterzubringen. Hunde würden doch häufiger unter der ungewohnten Umgebung leiden. Andererseits: "Hätten wir mehr Hundeboxen, könnten wir auch mehr aufnehmen", so Sibylle Fritz, die beim Tierheim insgesamt keine dringend erforderlichen Baumaßnahmen sieht. Erforderlich dagegen sei die Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Problemhunden. "Die Zahl schwieriger Hunde nimmt zu", erläutert Silke Vierboom. Der Verein habe daher beschlossen, eine Hundetrainerin für Schulungen nach Rastatt zu holen. "Es muss etwas passieren", betont die Vorsitzende die Dringlichkeit.

Dies koste natürlich auch etwas, Tierschutzverein und Tierheim sind auf Spenden angewiesen. Nicht nur finanzielle Zuwendungen sind gerne gesehen. Auch Futterspenden seien eine große Hilfe, so Fritz und Vierboom. "Besonders Kauartikel für Hunde" wünscht sich die Tierheimleiterin. Die Hunde bekommen nämlich täglich ein Betthupferl.