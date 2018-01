CDU fordert Verstärkung der "Stadtpolizei" Rastatt (red) - Die Rastatter CDU-Gemeinderatsfraktion will den Gemeindevollzugsdienst, die sogenannte "Stadtpolizei", mit sofortiger Wirkung auf Brennpunkte konzentrieren und von zwei auf vier Personen aufstocken. Damit soll auch eine Präsenz im Schichtdienst an Wochenenden und Abenden gewährleist werden. (red) - Die Rastatter CDU-Gemeinderatsfraktion will den Gemeindevollzugsdienst, die sogenannte "Stadtpolizei", mit sofortiger Wirkung auf Brennpunkte konzentrieren und von zwei auf vier Personen aufstocken. Damit soll auch eine Präsenz im Schichtdienst an Wochenenden und Abenden gewährleist werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die Fraktion nun in einem Schreiben an OB Hans Jürgen Pütsch. Ersatzweise oder für eine Übergangszeit, so heißt es darin, könne ein privater Sicherheitsdienst hinzugezogen werden. Entsprechende Mittel seien in den Haushalt einzustellen. Hintergrund sind die zunehmenden Folgen des Vandalismus, die man sehe, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt gehe, so Fraktionsvorsitzende Brigitta Lenhard - gerade in den Bereichen um das LWG, wo der Gemeinderat bereits einen Zaun genehmigt hat, das Kulturzentrum und die Pagodenburg. Wörtlich: "Im Bereich Kulturzentrum wurden jetzt schon mehrfach die Lampen umgetreten und abgeschlagen. Das Gerüst an der Bernharduskirche wurde umgetreten und das Toilettenhaus der Bauarbeiter mutwillig umgestürzt. Mülleimer werden umgeworfen oder abgetreten, Fahrradständer auf die Gehwege geworfen." Als fatal sieht die CDU-Fraktion auch, dass Jugendlichen dort hochprozentigen Alkohol trinken und den Boden mit zersplitterten Flaschen übersäen. Passanten oder Hausmeister würden beschimpft und bedroht, wenn die Jugendlichen aufgefordert werden, das zu unterlassen. Dieser Zustand sei nicht mehr hinnehmbar, so die CDU, offensichtlich könnten nur vermehrte Kontrollen und konsequente Verfolgung diesem Fehlverhalten Einhalt gebieten oder es zumindest eindämmen. Das sei im Prinzip nicht städtische Aufgabe - "aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass die (Landes-)Polizei im Moment noch nicht ausreichend aufgestellt ist", so die Mitteilung weiter. Schwer nachvollziehbar sei im Übrigen, dass sich diese Exzesse, an denen Jugendliche mit den unterschiedlichsten Hintergründen beteiligt seien, in direkter Nachbarschaft zur städtischen Jugendarbeit abspielten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben