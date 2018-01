"Ohne Alles ist mit Nichts"

Kuppenheim - "Wir Kinder haben früher jeden Stein in der Murg gekannt und waren bei jedem Wetter draußen. Frostbeulen waren im Winter gang und gäbe, ich wüsste aber nicht, dass ich je erkältet war", erzählt Klaus Braunegger. Der 69-jährige Kuppenheimer denkt gerne an seine Kindheit in den 1950er-Jahren zurück, die er in einem Buch mit dem Titel "Ohne Alles ist mit Nichts" festgehalten hat. Er möchte zeigen, dass diese damals "einfacher, schöner und glücklicher war als heute".

Den Impuls zum Niederschreiben seiner Erlebnisse gab Brauneggers Schwiegermutter, die recht häufig von früher erzählt, verdeutlicht der Autor im BT-Gespräch. Und so dachte er sich im Frühjahr vergangenen Jahres: "Setz' dich doch mal hin und schreib." Er habe einfach losgelegt und so sei eines zum anderen gekommen: "Man weiß ja beim Schreiben vorher nicht genau, was rauskommt", sagt Braunegger. Er habe darstellen wollen, wie es damals war als Junge in einer Kleinstadt. "Wir waren ständig auf der Gass, drin war fad", verdeutlicht der Autor, wo das Leben stattfand und was seine Kindheit maßgeblich geprägt hat.

Dem heute 69-Jährigen hat das Schreiben bereits in der Schule Spaß gemacht: "Meine Aufsätze wurden immer vorgelesen, weil sie so lustig waren." An die Schulzeit erinnert sich Braunegger mit gemischten Gefühlen: "Ich war zwar vorlaut, aber im Diktat oder Aufsatz ein guter Schüler, weil ich viel gelesen habe. Deshalb bekam ich auch ganz selten von den Lehrern eins auf den Hosenboden oder eine Tatze - bis auf eine Lehrerin, die allen Schülern gleich morgens mit einem Haselnussstock auf die flache Hand geschlagen hat." Er habe sich überlegt, ob er deren Namen im Buch erwähnen soll, habe ihn aber dann doch nicht genannt.

Das Schreiben macht ihm bis heute Freude, der passionierte Kletterer, den es fast jede Woche an den Battert zieht, verfasst Tourberichte und andere Beiträge für das Vereinsheft des Alpenvereins. Bereits als Junge fühlte er sich gewissermaßen "zu Höherem berufen" und kletterte für sein Leben gern - unter anderem auf das Dach der Kirche Sankt Sebastian. Im Buch beschreibt Braunegger, der in der Friedrichstraße 8 aufwuchs, wie er mit seinem Freund Klaus (ohne Seil) bis in den Glockenstuhl hochkletterte. Doch dann fingen die Glocken an, ohrenbetäubend zu läuten...

Das Buch ist mit leichter Hand geschrieben, Klaus Braunegger lässt den Leser gewissermaßen zu sich an den Tisch sitzen, um Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugend zum Besten zu geben. Zu den eindrücklichsten Erinnerungen zählt ein Ereignis bei Schreiner Franz Philipp, der viele Hühner, Enten und Gänse hielt. Im Hof stand ein großer Holzklotz, auf dem das Geflügel beim Schlachten geköpft wurde. "Einmal hat er einem Huhn den Kopf abgeschlagen und dann losgelassen, worauf es in die Murg flog, die gerade Hochwasser hatte - weg war das Huhn und wir Kinder mussten das Lachen unterdrücken, damit Philipp nicht wütend auf uns wurde", blickt Braunegger mit einem Schmunzeln zurück.

Der Autor ist seinem Wohnort treu geblieben, beruflich zog es ihn nach Karlsruhe zum Landeswohlfahrtsverband Baden, wo er 1974 in der Bauabteilung anfing und die er von 1982 bis 2007 leitete. Auch an diese Zeit denkt Braunegger gern zurück.

Als sein Buch fertig war, habe es lange gedauert, bis er den passenden Verlag fand. Über das Internet stieß er zunächst auf Verlage in Frankfurt, München und Karlsruhe, denen er sein Manuskript schickte. Doch es wollte nicht klappen. Als er in einer Baden-Badener Buchhandlung auf den Aquensis-Verlag in der Kurstadt stieß, ging alles recht schnell. Im März gab er sein Manuskript ab, diskutierte dann mit dem Lektor über Verbesserungsvorschläge und Formulierungen für das 114 Seiten umfassende Werk. Seit Ende November liegt das Buch nun vor und ist im Handel erhältlich, in Kuppenheim ist es auch in der Katholischen Öffentlichen Bücherei zu erwerben.

Der Titel "Ohne Alles ist mit Nichts" spielt auf die Nachkriegsjahre an, in denen es so gut wie kein Spielzeug gab und die Kinder Holz, Steine und alles, was ihnen in die Finger kam, zum Spielen verwendeten. "Heute werden die Kinder zugeschüttet mit Geschenken und mit unzähligen Bildern aus den Smartphones - das ist einfach zuviel", macht Braunegger seine Meinung deutlich. Die Kinder früher seien nicht so abgelenkt gewesen durch die Medien. Er fände es gut, wenn der Nachwuchs von heute mehr auf die digitalen Medien verzichten würde, nach draußen ginge und die Umgebung erkunden würde - zu Fuß oder mit dem Fahrrad: "Weniger ist mehr", findet er.