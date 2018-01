Bücher, die nicht in jedem Laden zu haben sind

Nichts zu tun habe die Neueröffnung damit, dass Rastatt mit der Sibylla-Augusta-Buchhandlung einen von zwei Buchläden verliert. "Ich plane diesen Neubeginn schon seit gut einem Jahr", verrät die frischgebackene Geschäftsfrau - und da war von der Schließung der Sibylla-Augusta-Buchhandlung noch keine Rede. Ein gutes Verhältnis habe sie zu deren Inhaber gepflegt, denn als einer der wenigen Buchhändler habe er ihre eigenen Bücher - vier sind es mittlerweile - in seinem Geschäft ausgelegt. Selbstverlegende Autoren hätten es bei Buchhandelsketten dagegen schwer, ins Sortiment aufgenommen zu werden. Das musste die Niederbühlerin selbst erfahren.

Da kam der Autorin das Konzept von "Wortwerke" gerade recht. Drei weitere ähnliche Buchhandlungen gibt es schon im Raum Hamburg und in Halle an der Saale. Die Idee: In gemütlicher Atmosphäre können sich Kunden bei einer Tasse Tee oder Kaffee in die ausliegenden "Schmöker-Exemplare" nach Lust und Laune vertiefen und dabei vielleicht so manches spannende, lustige oder lehrreiche Buch entdecken. Verkauft wird dann ein neues, ungelesenes Exemplar.

Dass seit dem Boom von Selbstverlagen über das Internet nicht nur die hochwertigste Literatur erscheint, weiß Neudörfer natürlich selbst. Gut findet sie, dass ein dreiköpfiges Team bei "Wortwerke" deshalb über die Qualität der ins Sortiment aufgenommenen Bücher wacht. Die Autoren müssen sich darum bewerben. Ein wichtiges Kriterium sei, dass die Autoren von einem Lektor beraten wurden.

Rund 200 Titel hat Neudörfer in ihrem Startsortiment: Neben Krimis, Thrillern, Fantasy- und Liebesromanen für Erwachsene wie Jugendliche auch Reiseberichte, Biografien, Ratgeber und liebevoll illustrierte Kinderbücher. Hörbücher bietet sie ebenfalls an - ihre eigenen Bücher natürlich auch. Postkarten und ausgefallene Tees ergänzen das Angebot. Und dann und wann wird auch selbst gebackener Kuchen serviert.

Für Kinder gibt es eine Spielecke im Vortragsraum für die geplanten Autorenlesungen. Kinderbasteln soll freitags von 13 bis 15 Uhr stattfinden. Hierbei arbeitet die Ladeninhaberin mit Marianne Seitz von der Bastelstube Plittersdorf zusammen. Losgehen soll es am Eröffnungstag mit "Fastnachtsbasteln".