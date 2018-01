Große Bauflächen in Reserve Von Mirjam Hliza Bietigheim - Die Gemeinde Bietigheim wächst weiter. Beim Neujahrsempfang verkündete Bürgermeister Constantin Braun, dass neue Flächen für die Wohnbebauung auf einem fünf Hektar großen Areal im Gewann "Birkig" geschaffen werden sollen. Dieses befindet sich in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann". Ausgeschöpft ist das Potenzial in Bietigheim dann immer noch nicht. Auf lange Sicht böten die Gewanne "Birkig" und "Schotter", die zwischen Bahntrasse und der neuen B36 liegen, 25 Hektar Fläche, informierte Rathauschef Braun nach dem offiziellen Empfang auf BT-Nachfrage. "Wir wollen stetig, aber gesund wachsen", verdeutlichte er, dass die Infrastruktur einer mittelgroßen Kommune sich mit steigender Einwohnerzahl ebenso mitentwickeln müsse und die potenzielle Baufläche daher langsam erschlossen werden solle. Im Flächennutzungsplan seien ohnehin erst mal nur die fünf Hektar vorgesehen, Die in Aussicht gestellten Bauflächen sind aber nicht das Einzige, das Bietigheim dieses Jahr bewegen wird. Auf dem Friedhof soll ein Grabfeld entstehen, das von Gärtnern gepflegt wird. Zudem sollen die Hauptwege des Friedhofs saniert werden. Im Baugebiet "Badenstraße Süd" wird schon fleißig gebaut. Unter anderem entsteht dort die neue Filiale der Raiffeisenbank Südhardt. Mitte des Jahres soll dann mit der Eröffnung des dm-Markts eine Nahversorgungslücke in der Gemeinde geschlossen werden. Auch der Umzug der Firma GPA Jakob steht 2018 an; 100 neue Arbeitsplätze entstehen dadurch in Bietigheim. "Auf Hochtouren" laufe die Vermarktung des ehemaligen Bundeswehrgerätelagers an der B 3. "Wir wollen dort erstklassige Unternehmen ansiedeln", gab Braun als Ziel aus. Straßensanierungen stehen 2018 ebenso an. Rund 3,2 Millionen Euro will die Gemeinde in Garten-, Hardt- und Bergstraße investieren. Darüber hinaus soll der alte Ortskern aufgewertet werden. Beim Land habe man bereits das Sanierungsgebiet beantragt. Nach dem kleinen Ausflug in die Zukunft zeichnete der Rathauschef zusammen mit der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins, Karin Schwamberger, Blutspender aus. 50-mal hat Dieter Roßwag im Laufe seines Lebens Blut gespendet. Michael Volz kommt sogar auf 75-mal. Martin Krumm, der nicht persönlich seine Auszeichnung entgegennehmen konnte, bringt es auf die stolze Zahl von 100 Blutspenden. Danach betrat Thomas Kölmel, Vorsitzender der Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung, die Bühne. Denn traditionell vergibt die Stiftung beim Neujahrsempfang, der auch dieses Mal vom Harmonika-Spielring unter der Leitung von Sandra Eller musikalisch umrahmt wurde, den mit 3 000 Euro dotierten Bürgerpreis. "Wir haben ziemlich diskutiert", verriet Kölmel. Das sei kein Wunder angesichts der vielen außerordentlichen Leistungen, die in der Gemeinde vollbracht würden. Dann fing er an, von Raststätten-Croissants zu erzählen, die in ganz Deutschland gleich schmeckten. Und von Mastbetrieben, in denen mehr als 60 000 Schweine gehalten würden. "Das sind mehr als Rastatt Einwohner hat", verdeutlichte er mit gewohnt trockenem Humor. In Bietigheim, betonte er anschließend, schmeckten die Brötchen der Bäckereien Westermann und Föry hingegen einzigartig. Und auch die Metzgereien Hettel und Bertsch verkauften hochwertiges Fleisch, von dem man wisse, wo es herkomme. Den Bürgerpreis erhielten diese vier Betriebe deshalb für ihr "individuelles Handwerk". "Es wäre ein herber Verlust für unser Dorf, wenn diese Betriebe verschwinden würden", betonte Kölmel. Die Neujahrsbrezel der Bäckerei Westermann ließen sich die Gäste nach dem offiziellen Teil auch gleich schmecken, ebenso wie die zahlreichen Häppchen, die der Männerkochclub Weiß-Gold vorbereitet hatte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben